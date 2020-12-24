Закон Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 139-ЗРК/2020 "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Советом Республики Крым 21 декабря 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 153337664636,78 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 48421710470,00 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 104915954166,78 рубля;

2) общий объем расходов в сумме 154737664636,78 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Крым в сумме 1400000000,00 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2022 года в сумме 3249433157,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3249433157,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0,00 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 166684642540,91 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 51988366523,00 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 114696276017,91 рубля, и на 2023 год в сумме 235729483690,44 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 56821282850,00 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 178908200840,44 рубля;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 166684642540,91 рубля и на 2023 год в сумме 235729483690,44 рубля, в том числе условно утвержденные расходы на 2022 год - в сумме 2407076282,51 рубля и на 2023 год - в сумме 5299831403,68;

3) дефицит бюджета Республики Крым на 2022 год в сумме 0,00 рубля и на 2023 год в сумме 0,00 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2023 года в сумме 3047423157,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3047423157,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,00 рубля, и на 1 января 2024 года - в сумме 2845413157,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 2845413157,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,00 рубля.

Статья 2

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов:

1) на 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 1а к настоящему Закону.

2. Установить, что все государственные унитарные предприятия Республики Крым в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов уплачивают в бюджет Республики Крым пятьдесят процентов части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 3

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Крым, бюджетами муниципальных образований Республики Крым и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджеты сельских поселений Республики Крым в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет муниципальных районов Республики Крым:

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений Республики Крым, - по нормативу 8 процентов;

2) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений Республики Крым, - по нормативу 20 процентов.

Статья 4

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень доходов местных бюджетов, закрепленных за органами государственной власти (государственными органами) Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, осуществляется администратором доходов бюджета, которым ведется учет указанной задолженности;

2) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отражению по отдельному коду бюджетной классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

3) возврат излишне уплаченных сумм денежных взысканий (штрафов), поступивших до 1 января 2020 года, осуществляется из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в который они были зачислены.

Статья 5

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в местные бюджеты подлежат зачислению 10,0010 процента налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации).

2. Установить в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов дифференцированные нормативы отчислений от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), в бюджеты городских округов, муниципальных районов, городских поселений, органы местного самоуправления указанных муниципальных образований Республики Крым, которые в соответствии с действующим законодательством решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, согласно Приложению 5 к настоящему Закону.

3. Установить в соответствии с Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" дифференцированные нормативы отчислений от подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет Республики Крым налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 6а к настоящему Закону.

4. Установить в соответствии с Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Крым в размере пятнадцати процентов от подлежащей зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Республики Крым платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Статья 6

1. Установить, что руководители органов государственной власти (государственных органов) Республики Крым не вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению штатной численности государственных гражданских служащих Республики Крым.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым не принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

Статья 7

1. Установить, что в 2021 году полномочия получателя средств бюджета Республики Крым по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местным бюджетам в форме субсидий и субвенций в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Крым в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на субсидии и субвенции, включенные в перечень, утвержденный Советом министров Республики Крым.

Статья 8

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по ведомственной структуре расходов:

1) на 2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8а к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по разделам, подразделам расходов:

1) на 2021 год согласно Приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9а к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно Приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10а к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе расходов бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 15189444891,35 рубля, на 2022 год в сумме 14937441866,74 рубля и на 2023 год в сумме 14927673323,61 рубля;

2) резервный фонд Совета министров Республики Крым на 2021 год в сумме 300000000,00 рубля, на 2022 год в сумме 300000000,00 рубля и на 2023 год в сумме 300000000,00 рубля;

3) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым на 2021 год в сумме 14563569968,00 рубля, на 2022 год в сумме 19178324418,00 рубля и на 2023 год в сумме 68910648751,00 рубля.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2021 год в сумме 8664639300,00 рубля, на 2022 год в сумме 9012381700,00 рубля и на 2023 год в сумме 9374642200,00 рубля.

6. Утвердить объем и направление использования зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым (за исключением средств резервного фонда Совета министров Республики Крым):

1) на реализацию проектов инициативного бюджетирования в Республике Крым (расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Крым на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Республике Крым) на 2021 год в сумме 46102890,30 рубля;

2) на финансовое обеспечение отдельных вопросов организации государственного управления в Республике Крым на 2022 год в сумме 37893735,00 рубля и на 2023 год в сумме 165146082,00 рубля.

Статья 10

1. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Крым на 2021 год - 1,751, на 2022 год - 1,754, на 2023 год - 1,749.

2. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Республики Крым на 2021 год - 4,496, на 2022 год - 1,806, на 2023 год - 1,870.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Республики Крым на 2021 год - 2,298, на 2022 год - 1,824, на 2023 год - 1,929.

4. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и объем на сбалансированность муниципальных образований Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 11а к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 11.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 11.1а к настоящему Закону.

6. Утвердить объем и распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 12а к настоящему Закону.

7. Утвердить перечень, объем и распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 12.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 12.1а к настоящему Закону.

8. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 12.2 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем субвенций федеральному бюджету из бюджета Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 12.3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 12.3а к настоящему Закону.

10. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из резервного фонда Совета министров Республики Крым утверждается Советом министров Республики Крым.

Статья 11

1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2020 году государственным бюджетным учреждениям Республики Крым и государственным автономным учреждениям Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Республики Крым и государственными автономными учреждениями Республики Крым установленных государственным заданием показателей, подлежат возврату в бюджет Республики Крым в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания.

2. Установить, что государственное задание, установленное в отношении государственных бюджетных учреждений Республики Крым и государственных автономных учреждений Республики Крым на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного задания, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Статья 12

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 13а к настоящему Закону.

Статья 13

1. Утвердить программу государственных заимствований Республики Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 14а к настоящему Закону.

2. Установить объем расходов бюджета Республики Крым на обслуживание государственного долга Республики Крым на 2021 год в сумме 3434286,14 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3434286,14 рубля, на 2022 год - в сумме 3232276,14 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3232276,14 рубля, и на 2023 год - в сумме 3030266,15 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3030266,15 рубля.

3. Утвердить программу государственных гарантий Республики Крым в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Республики Крым на 2021 год в сумме 0,00 рубля, на 2022 год в сумме 0,00 рубля и на 2023 год в сумме 0,00 рубля.

Статья 14

Утвердить бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей в Республике Крым:

1) на 2021 год согласно Приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 16а к настоящему Закону.

Статья 15

Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, в случаях:

1) возмещения затрат в связи с реализацией мер по льготному лекарственному обеспечению по перечню групп населения и категорий заболеваний;

2) реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым;

3) оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга);

4) финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

5) выполнения мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым";

6) ликвидации несанкционированных свалок на территории Республики Крым за пределами границ населенных пунктов в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

7) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

8) проведения капитального ремонта объектов государственной собственности Республики Крым в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

9) возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат, возникших между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

10) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

11) реализации мероприятий по сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса";

12) продвижения продукции легкой промышленности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса";

13) увеличения уставного фонда юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие торговой деятельности";

14) увеличения уставного фонда Государственного унитарного научно-производственного предприятия Республики Крым "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция";

15) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, а также непрограммных мероприятий, реализуемых в сфере сельского хозяйства;

16) предоставления субсидий акционерному обществу "Корпорация развития Республики Крым" на финансовое обеспечение по организации и проведению Ялтинского международного экономического форума;

17) возмещения недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым;

18) уплаты лизинговых платежей в соответствии с лизинговыми контрактами в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

19) компенсации территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым";

20) обеспечения безопасности на транспортном комплексе в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

21) переоборудования легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Крым, на компримированный природный газ (метан) в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

22) переоборудования транспортных средств, на компримированный природный газ (метан) для осуществления дорожной деятельности на территории Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

23) реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инновационной деятельности;

24) предоставления субсидий Акционерному обществу "Корпорация развития Республики Крым" на реализацию мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационной деятельности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

25) предоставления субсидий Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымский гарантийный фонд" на развитие гарантийного фонда (фонда поручительства) в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

26) возмещения затрат, связанных с производством национальных фильмов (части национальных фильмов) на территории Республики Крым;

27) реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года";

28) реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

29) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым;

30) оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

31) осуществления мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

32) осуществления мероприятий по лечению лиц, инфицированных вирусом гепатитов B и C;

33) осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ;

34) реализации организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и IV типов, апластической анемией неуточненной наследственным дефицитом факторов II (фабриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей;

35) проведения капитального ремонта объектов государственной собственности Республики Крым в рамках непрограммных мероприятий;

36) предоставления субсидий Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымский гарантийный фонд" на реализацию мероприятия по комплексной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

37) приобретения транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы.

Статья 16

Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, в случаях:

1) проведения Автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" компенсационных выплат физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, превышающие 700 тысяч рублей;

2) оплаты труда адвокатов адвокатских образований Республики Крым, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи в целях реализации Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в Республике Крым";

3) компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Крым, но не участвуют в выполнении государственного задания;

4) предоставления грантов Государственного Совета Республики Крым в области физической культуры и спорта;

5) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

6) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, а также непрограммных мероприятий, реализуемых в сфере сельского хозяйства;

7) финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

8) финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

9) реализации мероприятий по поддержке общественных некоммерческих организаций в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым";

10) реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым";

11) реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инновационной деятельности;

12) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по развитию центра поддержки предпринимательства в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

13) предоставления субсидии Микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" на развитие микрофинансовой организации в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

14) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым - территория межнационального согласия";

15) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

16) предоставления субсидии некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

17) финансовой поддержки Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

18) предоставления регулярных целевых поступлений Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на осуществление уставной деятельности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

19) финансовой поддержки некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

20) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на оказание содействия в обеспечении стандартным жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

21) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский региональный фонд развития промышленности" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса;

22) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по развитию центра кластерного развития в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

23) оказания финансовой поддержки организации, осуществляющей спортивную подготовку детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола;

24) осуществления спортивной подготовки по зимним олимпийским видам спорта;

25) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

26) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по поддержке социальных предприятий регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

27) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по поддержке физических лиц, начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

28) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по комплексной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

29) предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" на реализацию мероприятия по формированию и развитию систем поддержки экспорта в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

30) предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" на реализацию мероприятия по поддержке экспортно-ориентированных субъектов хозяйствования в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

31) предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в части развития системы поддержки экспортеров в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

32) предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" на реализацию мероприятия по обеспечению функционирования и развития потенциала центра поддержки экспорта в рамках регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

33) предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации "Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел" на проведение ликвидационных (реорганизационных) мероприятий в рамках непрограммных расходов;

34) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по государственной поддержке субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в рамках реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

35) реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

36) предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) Некоммерческой организации "Крымский региональный фонд развития промышленности", созданной в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

Статья 17

Установить, что остатки средств бюджета Республики Крым на начало текущего финансового года могут направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым отчетного финансового года на увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств бюджета Республики Крым, за исключением остатка средств дорожного фонда Республики Крым на покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Республики Крым местным бюджетам субсидий, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты.

Статья 18

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Крым в соответствии с решениями руководителя финансового органа Республики Крым без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств Республики Крым на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым на реализацию непрограммных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым, в связи с изменениями объемов финансового обеспечения государственных программ Республики Крым за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на осуществление непрограммных направлений;

4) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в целях реализации соответствующих национальных (федеральных) проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

5) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, ликвидации, переименования государственных учреждений Республики Крым, государственных унитарных предприятий Республики Крым;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственных программ Республики Крым (ведомственных целевых программ) на плановый период;

8) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года", между главными распорядителями бюджетных средств бюджета Республики Крым, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года";

9) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств бюджета Республики Крым, направленных на софинансирование расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, между разделами, подразделами, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов;

10) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым между группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы, в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов, а также между главными распорядителями бюджетных средств Республики Крым.

2. Установить, что утверждение распределения между местными бюджетами субвенций, предоставляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым.

Статья 19

Предоставление в 2021 году из бюджета Республики Крым субсидии на проведение Автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" компенсационных выплат физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, превышающие 700 тысяч рублей, осуществляется в пределах поступления неналоговых доходов от реализации недвижимого имущества государственных бюджетных, автономных учреждений Республики Крым, находящегося в собственности Республики Крым, в части реализации основных средств.

Статья 20

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







