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24.12.2020 00:43
Рубрика: Спорт

Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Обладатель Кубка Стэнли, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Никита Кучеров из-за травмы не сыграет в регулярном чемпионате.

НХЛ согласовала структуру нового сезона

Информация о травме Кучерова, появившаяся несколько дней назад, нашла свое подтверждение. У одного из лидеров "молний" повреждено бедро и в скором времени ему предстоит операция, из-за которой он пропустит стартующий в январе регулярный чемпионат НХЛ.

Об этом в Twitter сообщил журналист The Athletic Джо Смит, который сослался на слова генерального менеджера клуба Жюльена Брисбуа.

"Жюльен Брисбуа заявил, то Никите Кучерову предстоит операция на бедре, и он не будет играть в регулярном сезоне", - написал журналист.

В прошлом сезоне, который принес "молниям" Кубок Стэнли Кучеров забросил 33 шайбы и сделал 52 голевые передачи, а в плей-офф россиянин к семи голам добавил 27 ассистентских баллов.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

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