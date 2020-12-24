Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Никита Кучеров из-за травмы не сыграет в регулярном чемпионате.

Информация о травме Кучерова, появившаяся несколько дней назад, нашла свое подтверждение. У одного из лидеров "молний" повреждено бедро и в скором времени ему предстоит операция, из-за которой он пропустит стартующий в январе регулярный чемпионат НХЛ.

Об этом в Twitter сообщил журналист The Athletic Джо Смит, который сослался на слова генерального менеджера клуба Жюльена Брисбуа.

"Жюльен Брисбуа заявил, то Никите Кучерову предстоит операция на бедре, и он не будет играть в регулярном сезоне", - написал журналист.

В прошлом сезоне, который принес "молниям" Кубок Стэнли Кучеров забросил 33 шайбы и сделал 52 голевые передачи, а в плей-офф россиянин к семи голам добавил 27 ассистентских баллов.