Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Майя Санду принесла присягу на конституции и вступила в должность президента Молдавии. Трансляцию церемонии вел телеканал Moldova 1.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии", - зачитала текст присяги Санду, передает ТАСС.

Она также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета премьера Иона Кику. По словам президента, в действующем парламенте нет "51 депутата, которые поддержат народное правительство".

Оппозиционные политические силы Молдавии уже несколько месяцев добиваются роспуска парламента. Созданная Санду проевропейская партия "Действие и солидарность" входит в их число.