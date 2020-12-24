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24.12.2020 15:04
Рубрика: Экономика

Мантуров анонсировал появление порошкообразной вакцины от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова

В 2021 году в России появится вакцина от новой коронавирусной инфекции в виде порошка для приготовления раствора для инъекций. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК. Такая форма максимально удобна для транспортировки и хранения.

Фото: iStock
На вакцины против COVID-19 выдано семь патентов

"И плюс новая форма, которая появится в следующем году это лиофилизат (для приготовления раствора для инъекций - прим. "РГ") - порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины", - рассказал Мантуров.

Он также сообщил, что в данный момент завершается регистрация стабильной формы жидкой вакцины от +2 до +8 (температура хранения и перевозки - прим. "РГ"). По его словам, это уже в ближайшее время поможет снизить издержки на хранение и транспортировку, а значит приведет к снижению стоимости вакцин на рынке.

Он напомнил, что сейчас утвержденная на три месяца цена на вакцину составляет 1942 рубля.

"По мере масштабирования производства цена на внутреннем рынке будет снижаться", - подытожил Денис Мантуров.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса

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