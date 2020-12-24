Матвиенко дала прогноз на 2021 год: все будет хорошо

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия прошла самый сложный этап пандемии, и в следующем году все будет хорошо. Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

"Вы хотите прогноз от Матвиенко на следующий год услышать? Только не называйте, по крайней мере, гороскопом. Все будет хорошо, вот поверьте мне! Будет еще нелегко, но будет все позитивно", - сказала глава Совфеда.

"Я считаю, серьезно говоря, что самый трудный период мы уже прошли, поэтому мой прогноз, что в следующем году будет позитивная картинка, какой бы мы вопрос ни взяли, будет позитивное развитие", - заявила спикер.

"У нашей страны огромный запас прочности, у нас мощный потенциал роста", - добавила она и призвала журналистов быть оптимистами и "не верить во всякие страшилки, предсказания и гадания".

"Все в наших руках. Наша личная ответственность тоже должна присутствовать", - заключила Валентина Матвиенко.