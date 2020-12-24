Матвиенко: Нет оснований для ужесточения ограничений по COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в регионах, необходимости в дальнейших ужесточениях нет. Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

"Где-то (в регионах) меры несколько усиливаются, где-то ослабляются, но нет оснований для паники, страха, что все закроют, - сказала она. - Таких звоночков тревожных пока нет".

Она напомнила, что решения о ковидных ограничениях принимают губернаторы в зависимости от ситуации в своих регионах. Спикер подчеркнула, что здесь важно защитить здоровье жителей и при этом "не перестараться".

"Этот баланс, очень чувствительный, должны искать региональные власти", - заключила Валентина Матвиенко.