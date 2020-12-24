Матвиенко приняла участие в акции "Елка желаний"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и помогла исполниться мечтам детей в своем регионе - Санкт-Петербурге.

Глава верхней палаты сняла с виртуальной елки шары с желаниями двух мальчиков.

С восьмилетним Салимом Мухаметгалеевым она вышла на связь во время пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты. Ребенок загадал на Новый год детские теннисные ракетки и мячи и получил их прямо во время эфира. Кроме этого, Матвиенко подарила ему большой пряничный домик.

Во втором шаре был рисунок четырехлетнего Семена Голодникова, который нарисовал красный паровоз и загадал желание - прокатиться в кабине машиниста. В ближайшее время у мальчика появится самая лучшая игрушечная железная дорога, пообещала Валентина Матвиенко.

Кроме того, в Петербурге работает Детская железная дорога. "Если родители разрешат, то Семен не просто проедет в кабине, а сам поработает машинистом", - пообещала глава Совфеда.

Она также рассказала, что "практически все сенаторы выбрали новогодние шары и поздравят детей". "Для каждого ребенка важно верить в волшебство и близость чуда! И пожелания должны исполняться!" - уверена Валентина Матвиенко.

Кое-кто из членов верхней палаты уже поздравил малышей. Так, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев сообщил в четверг на своей странице в Facebook, что посетил детский онкоцентр им. Димы Рогачева в Москве и вручил подарок шестилетней Маше Капрановой из Марий Эл (сенатор представляет этот регион в Совфеде).

Член комитета по экономполитике Эдуард Исаков исполнил желание маленькой Алисы, которая мечтала об игрушке "Касса". Алиса уже четвертый месяц проходит лечение в онкологическом отделении Нижневартовской детской больницы.

Олег Цепкин, представляющий Челябинскую область в Совфеде, подарил "Лего" семилетнему Матвею Жданову из города Златоуста.

Похожие сообщения опубликовали в своих соцсетях еще несколько членов Совета Федерации.