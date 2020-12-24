Матвиенко рассказала о заболеваемости коронавирусом в Совфеде

Более пятидесяти сенаторов переболели коронавирусом или отбыли карантин из-за контактов с заболевшими, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

"55 сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на самоизоляции в связи с контактами с ковидными больными, но, к счастью, абсолютное большинство перенесло это заболевание в достаточно легкой форме", - сказала она.

Сейчас, по словам спикера, восемь сенаторов находятся на самоизоляции.

Параллельно в Совфеде идет вакцинация, часть сенаторов и сотрудников аппарата уже сделала прививки от COVID-19, рассказала Матвиенко, добавив, что осложнений ни у кого не было. Сама она также планирует вакцинироваться, когда найдет для этого время в своем графике.