Матвиенко уточнила условия действия закона о дистанционном образовании

Закон о дистанционном образовании будет действовать лишь в исключительных обстоятельствах, "от которых никто не застрахован", - во время пандемии или жесткого карантина. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случаи форс-мажорных обстоятельств - жесткого карантина, пандемии и так далее", - отметила она в ходе пресс-конференции.

Спикер Совета Федерации также заметила, что доскональная проработка вопроса удаленного образования расширит возможности инклюзивного образования, для которого, кстати, уже в некоторых российских школах используются дистанционные технологии. Таким образом дети с ограниченными возможностями смогли бы "проходить полноценное обучение через дистанционный режим, добавила она.