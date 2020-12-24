МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен

В МИД Болгарии заявили о том, что прибытие Дядо Коледа, местного аналога Деда Мороза, ожидается ближайшей ночью.

"Несмотря на то, что некоторые введенные рестрикции в отношении въезда в страны и соблюдение обязательного карантина на него (Деда Мороза - "РГ".) не распространяются, он и олени все же обязаны носить защитные маски там, где принята эта мера", - сообщается на странице ведомства в Facebook. В министерстве также заверили, что экипаж, сопровождающий вестника Рождества, полностью снабжен всеми необходимыми медицинскими средствами.

"Лучше всего оставаться дома, не совершать поездок и ожидать, чтобы Дядо Коледа сам выполнил свою работу", - резюмировали в МИД балканской республики.

В настоящее время на территории Болгарии уже месяц действует локдаун, который, по заявлениям властей, начал приносить свои плоды. Так, число установленных случаев заражения COVID-19 в сутки снизилось с 4 тысяч до менее чем двух. При этом страна сохраняет третье место среди государств ЕС по показателю смертности от коронавируса.