МИД Литвы назвал тему сближения с Россией "дьявольским соблазном"

Новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил против попыток налаживания нормальных отношений с Россией. Все идеи сближения с соседом он назвал "дьявольскими соблазнами".

Он дал понять, что позиция литовского МИДа в отношении России будет сохраняться прежней, никаких изменений не предвидится. Ландсбергис считает, что многие международные игроки наивно относятся к отношениям Москвы и Вильнюса, ожидая некую "перезагрузку". Министр заявил, что не стоит "поддаваться этой иллюзии и наивности".

"Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией, в приходящих от него экспертизах о том, что отношения можно подогреть, улучшить... Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определенные дьявольские соблазны", - заключил Ландсбергис.