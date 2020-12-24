Минэнерго: Газификацию регионов проведут до "забора" потребителя

Вместо разрозненных программ, газификация будет осуществляться по единому плану, "до забора", - заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, выступая на заседании Общественного совета при Минэнерго.

По его словам, социальная ориентированность газификации является ключевой вводной ее новой концепции. "Президент обозначил цель ускорить процесс газификации, а также задачу по удешевлению подключения для граждан. Несмотря на то, что за последние годы средний уровень газификации страны достаточно сильно вырос до 71% (по данным "Газпром", прогнозный показатель на 2020 г. - 71,4%), у нас все еще остается существенный потенциал развития газификации. По нашим оценкам, на основании текущих балансов, он может достигать порядка 82,9%", - сказал Шульгинов.

Он уточнил, что ведомством была разработана новая концепция по газификации, которую уже обсудили в Совете Федераций, а также подготовлена и внесена в Правительство соответствующая "дорожная карта". Ее планируется принять до конца года.

В Минэнерго предлагают на базе газораспределительной организации законодательно определить Единого регионального оператора газификации. Под его контролем будут проводиться все основные работы: от строительства межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов до газопроводов-вводов к границам земельного участка гражданина. Это позволит иметь единую ответственную организацию за весь процесс и существенно улучшить координацию между участниками. Мы рассчитываем, что в большинстве регионов это будет "Газпром, сказал Шульгинов.

Отдельно министр сказал об упрощении процесса подключения для граждан и снятии административных барьеров. После принятия новой концепции газификации, подключение будет происходить через службу "единого окна", посредством заключения единого комплексного договора поставки газа.