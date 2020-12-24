Министр спорта РФ: Уверен, что российский спорт будет чистым

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что международные соревнования без спортсменов из России теряют привлекательность, а вынесенное CAS наказание объединит и сплотит всех.

В четверг Олег Матыцин выступил на форуме Sport Forum Live. В своей речи он отметил ведущую роль российских спортсменов на международной арене, несмотря на вынесенное Спортивным арбитражным судом решение о двухлетнем запрете на выступление атлетов из РФ под национальным флагом.

"Мнение юристов и наших коллег было услышано судьями, что во главе угла поставлены чистые спортсмены, которые были допущены ко всем соревнованиям на общих основаниях, - принцип коллективной ответственности использован не будет. Надеюсь, что у всего мирового сообщества есть желание, чтобы Россия вернулась в спорт, мы являемся одним из самых надежных партнеров мирового спорта. Без участия российских спортсменов любое соревнования является менее привлекательным и для зрителей, и для телевидения. Без России ни одна международная федерация и олимпийский комитет не представляет будущее", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Лишение флага и гимна, по мнению министра, это тяжелая цена. Однако это должно объединить и сплотить, а главное ориентироваться на будущее, а не на то, что было в прошлом.

"Главное - формировать уважение друг к другу и культуру нетерпимости к допингу", - добавил он.

Министр добавил, что преодолен некий рубеж и теперь "у нас должен выработаться иммунитет, поэтому настало время еще активнее перейти к фазе антидопингового образования".

"Я уверен, что российский спорт будет чистым", - сказал он.

Министр спорта РФ также добавил, что на предстоящей летом Олимпиаде в Токио должны выступить все сильнейшие легкоатлеты, поскольку в последнее время с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций строятся конструктивные отношения.

"Мы признали наши ошибки в прошлом, сейчас избрано новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики, и активно идет взаимодействие по реализации плана ее восстановления. Уверен, что наши ведущие легкоатлеты выступят на ближайших международных соревнованиях и Олимпийских играх", - сказал Матыцин.