Минобороны отсудило у МЧС 87 миллионов за тыловое обеспечение

Необычное судебное заседание состоялось в Москве. По обе стороны оказались не физ и не юрлица, а два уважаемых федеральных ведомства. Минобороны предъявило претензии к МЧС и выиграло иск на 87 миллионов рублей.

Согласно позиции военных, спасатели задолжали им большую сумму в качестве долга за оказанное ранее тыловое обеспечение - около 8 миллионов рублей и за продовольственное обеспечение в размере более 79 миллионов рублей. Долг обнаружился во время сверки, проведенной военным ведомством еще в январе этого года. В МЧС долг не признали и урегулировать вопрос в досудебном порядке не захотели.

И вот теперь суд первой инстанции удовлетворил требования Минобороны в полном объеме. Решение в силу пока не вступило, оно может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.