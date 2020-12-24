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24.12.2020 14:12
Рубрика: Экономика

Минпромторг назвал сроки масштабного производства "Спутник V"

Текст: Светлана Ментюкова
К июлю 2021 года в гражданский оборот планируется выпустить 30 млн доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.
Фото: iStock
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До конца 2020 года, уточнил он, будет произведено более 2,5 млн доз, а к весне 2021-го количество выпущенного препарата станет постепенно увеличиваться. Выход на производство миллионов доз может случиться и раньше за счет внедрения технологического оборудования и расширения числа площадок.

"На днях Biocad получил подтверждение по внесению контрактной площадки в регистрационное удостоверение. В ближайшее время "Р-Фарм" и "Биннофарм" будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования. И сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует дополнительное оборудование", - сообщил Денис Мантуров.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса

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