Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий

Вещие прогнозы Ломоносова о грандиозных успехах в славянском мире покорителей науки ежегодно подтверждаются сотнями новых открытий. Кстати, о поощрении талантливых молодых белорусских ученых накануне уходящего года стало известно, в частности, 24 декабря из распоряжения, которое подписал Александр Лукашенко, сообщает источник в его администрации.

Стипендии президента назначены 97 молодым ученым, в том числе 12 докторам наук до 45 лет, 56 кандидатам наук до 35 лет и 29 ученым без степени до 30 лет.

Разработки каждого стипендиата, а в их числе есть представители технических, биологических, медицинских, аграрных и гуманитарных наук, уточняют новостные порталы, имеют научную значимость и используются на практике. Они уже работают на эффективность отечественной промышленности, внедрены в деятельность учреждений здравоохранения и образования, научных организаций. По многим разработкам получены патенты, а результаты исследований опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных научных изданиях.