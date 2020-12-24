Мишустин подарит синтезатор девочке из Тверской области

Члены правительства приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнят новогодние ожидания некоторых российских детей.

Четырехлетняя Надя Столпник из Тверской области загадала себе синтезатор. Ее открытку с новогодней елки снял премьер-министр Михаил Мишустин. "Надя, я тоже мечтал о синтезаторе когда-то. Я с большим удовольствием сам тебе его выберу и подарю на Новый год", - пообещал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова исполнит мечту Всеволода - полетать над Москвой на вертолете. "Сева, как только будет хорошая погода, сразу полетишь на вертолете. С Новым годом тебя, твоих родителей, чтобы все было хорошо. Будьте здоровы!" - пожелала она. А зампред правительства Виктория Абрамченко уверена, что у Михаила Кришневского теперь обязательно исполнится желание побывать в роли машиниста.

Вице-премьер Марат Хуснуллин "вытянул" пожелание Максима Белякова из Ханты-Мансийского автономного округа. Мальчик мечтает побывать в роли полицейского. "Я тогда поговорю с министром внутренних дел, попрошу Максиму Белякову дать возможность", - предположил заместитель председателя правительства.

Двенадцатилетняя Ирина Губина из Москвы мечтает сыграть на сцене настоящего театра. "Будем исполнять!" - подтвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.