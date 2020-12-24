Мишустин пообещал Путину оправдать доверие

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил президента страны, что правительство постарается выполнить все задачи, которые перед ним ставятся.

"Спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время", - поблагодарил он главу государства.

- Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать и чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации, - сказал Мишустин в ходе предновогодней беседы президента и правительства.