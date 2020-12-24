Новости

Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России 07:43
Аргентина закроет границу для нерезидентов 07:43
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали встречать Новый год в кругу семьи 07:10
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ 06:53
В Италии начался общенациональный карантин 06:18
Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса 06:18
В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13 префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Перечислены новые запреты для курильщиков 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
В Израиле введут ограничения на дни рождественских праздников 02:42
Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну 02:32
Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре 01:59
"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Болоньей" 01:33
Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки 01:10
СК возбудил уголовное дело после стрельбы во дворе дома в Москве 01:08
Число пострадавших от взрыва в офисном здании в Балтиморе выросло до 23 00:48
В Москве мужчина обстрелял девушку с подругами 00:46
Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ 00:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 06:53
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ

Текст: Максим Домчев

Молодежная сборная России в контрольном матче перед стартом чемпионата мира уступила канадской команде со счетом 0:1. Этим матчем обе команды завершали подготовку к предстоящему старту.

Названы лучшие хоккеисты Кубка Карьяла

Тренеры выставили сильнейшие составы. Встреча началась в невысоком темпе, но затем команды начали набирать обороты, создавая моменты у ворот друг друга. Надежно действовали вратари, где-то командам не хватало точности в завершающей стадии, что лишний раз подчеркивало недостаток игровой практики.

В третьем периоде тренерский штаб сборной России заменил надежно игравшего вратаря Ярослава Аскарова на Артура Ахтямова. Но отыграть на ноль он не сумел - после броска Джейми Драйсдейла канадцы вышли вперед. Несмотря на созданные моменты, отыграться россияне так и не сумели.

После матча главный тренер российской команды Игорь Ларионов отметил, что его подопечные показали солидную игру.

"У всех звеньев сегодня были моменты, все играли хорошо в обороне. Это была довольно солидная игра, но мы должны играть лучше. У нас есть другие планы, мы можем посмотреть разные сочетания, нужно будет проанализировать матч. Думаю, что ближайшие два дня мы посмотрим, в каких сочетаниях выйдем на матч со сборной США", - цитирует слова Ларионова ТАСС.

Он отметил надежную игру обоих вратарей. На групповом этапе российская команда 26 декабря встретится с США, 28-го - с Чехией, 30-го с Австрией и 31-го со Швецией.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса
Перечислены новые запреты для курильщиков
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"