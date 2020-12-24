Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ

Молодежная сборная России в контрольном матче перед стартом чемпионата мира уступила канадской команде со счетом 0:1. Этим матчем обе команды завершали подготовку к предстоящему старту.

Тренеры выставили сильнейшие составы. Встреча началась в невысоком темпе, но затем команды начали набирать обороты, создавая моменты у ворот друг друга. Надежно действовали вратари, где-то командам не хватало точности в завершающей стадии, что лишний раз подчеркивало недостаток игровой практики.

В третьем периоде тренерский штаб сборной России заменил надежно игравшего вратаря Ярослава Аскарова на Артура Ахтямова. Но отыграть на ноль он не сумел - после броска Джейми Драйсдейла канадцы вышли вперед. Несмотря на созданные моменты, отыграться россияне так и не сумели.

После матча главный тренер российской команды Игорь Ларионов отметил, что его подопечные показали солидную игру.

"У всех звеньев сегодня были моменты, все играли хорошо в обороне. Это была довольно солидная игра, но мы должны играть лучше. У нас есть другие планы, мы можем посмотреть разные сочетания, нужно будет проанализировать матч. Думаю, что ближайшие два дня мы посмотрим, в каких сочетаниях выйдем на матч со сборной США", - цитирует слова Ларионова ТАСС.

Он отметил надежную игру обоих вратарей. На групповом этапе российская команда 26 декабря встретится с США, 28-го - с Чехией, 30-го с Австрией и 31-го со Швецией.