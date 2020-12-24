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24 декабря 2020 г.

Распоряжение мэра Москвы от 24 декабря 2020 года № 707-РМ "Об установлении в городе Москве нерабочего дня 31 декабря 2020 г."

Опубликован 24 декабря 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Собянин рекомендовал всем работодателям сделать 31 декабря выходным

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года:

1. Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории города Москвы, установить 31 декабря 2020 г. нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Мэр Москвы С.С.Собянин

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