Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о том, что работодатели, ответственные за задержку или невыплату заработной платы работникам, должны платить более ощутимую неустойку, чем это есть сейчас. Сегодня эта сумма составляет не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центробанка от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Татьяна Москалькова считает, что размер неустойки надо повышать и установить ее в размере 0,5 процента за каждый день просрочки. Об этом говорится в тематическом докладе Уполномоченного по правам человека в России "Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ".

"Рассмотреть вопрос о повышении ответственности работодателей за задержку или невыплату работникам заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных установленных законом выплат, установив денежную компенсацию работникам в размере неустойки 0,5 процента за каждый день задержки начиная со следующего месяца после установленного срока выплаты по день фактического расчета", - пишет обмудсмен в докладе с рекомендациями правительству.