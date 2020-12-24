МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021"

Фанаты международного ралли "Дакар" утверждают, что ветер перемен внес в уходящем году приятные нюансы в популярные гонки мирового автопрома. Дело в том, напоминают они, что после десятилетней презентации в Южной Америке, легендарный марафон на пять лет решил десантироваться в Саудовскую Аравию.

Правда, смена географических лоций не принесла, судя по всему, существенных коррективов в лидерские амбиции ветеранов увлекательного спорта. Во всяком случае, миллионы зрителей с удовлетворением признали еще в январе этого года, что среди большегрузов первенство надежно сохраняют экипажи российской команды "Камаз-мастер", а рядом с ними по-прежнему уверенно держат марку белорусские мастера.

Кстати, Минский тракторный завод тоже впервые решил в этом году стать партнером команды "МАЗ-СПОРТавто", которая в очередной раз представит Беларусь на крупнейшем ралли-марафоне "Дакар-2021".

Мотивируя принятое руководством завода решение, ее генеральный директор Виталий Вовк пояснил БЕЛТА, что, во-первых, "предприятиям тяжелой промышленности нужно держаться вместе, работать на общий результат. А во-вторых, в коллективе рады поддержать всевозможные спортивные активности".

Он напомнил, что тракторы BELARUS не один год участвуют в "Тракторном биатлоне", который проходит в Удмуртии. "Если позволит эпидобстановка, планируем поучаствовать и в будущем году. Другими словами, на МТЗ как нигде понимают, что такое соревновательный дух и насколько важна поддержка для достижения высокого результата", - констатировал гендиректор.

По его словам, немаловажна и имиджевая составляющая. "То, что на капотниках, которые отправятся на гонки в Саудовскую Аравию, будет размещен наш логотип, позволит дополнительно заявить о себе", - считает глава МТЗ, пожелав команде "МАЗ-СПОРТавто" здоровья, удачи и финишировать как минимум в тройке сильнейших.

Остается добавить, что экипажи "МАЗ-СПОРТавто" отправятся из белорусской столицы в Саудовскую Аравию уже через три дня. На этот раз команда выставит на старте сразу два капотных грузовика, которые поведут к победе пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук.