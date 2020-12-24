Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена

Работу медицинских организаций в новогодние праздники усилят по нескольким направлениям, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге в правительстве в четверг, 24 декабря. Он подчеркнул, что для системы здравоохранения эти дни станут серьезной нагрузкой.

Так, в первую очередь, планируется увеличить объемы медпомощи пациентам с коронавирусом. Причем, министр подчеркнул, что медперсонал за работу в новогодние дни получит не только заработную плату в двойном размере, но также удвоенные страховые выплаты.

"Также усиливается направление, оказывающее помощь пациентам с травмами, отравлениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал министр, отметив, что амбулаторно-поликлиническая служба и стационарное звено непременно будут оказывать помощь всем нуждающимся в этот период.