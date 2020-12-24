Новости

Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 20:42
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 20:34
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 19:47
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 19:42
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 19:30
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 19:19
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 19:07
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 19:05
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 19:04
В Воронеже задержан депутат гордумы 19:01
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 18:55
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 18:29
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020" 17:11
В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V" 17:09
В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 20:42
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено

Текст: Елена Манукиян

С 1 января запускается программа модернизации первичного звена здравоохранения, результаты которой, безусловно, будут заметны населению, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 24 декабря.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Закупка лекарств в 2021 году будет проводиться централизованно

"Именно первичная медицинская помощь наиболее востребована гражданами, которые в общей сложности более 1 млрд 400 млн раз в год обращаются в поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты", - сказал он на брифинге в правительстве, подчеркнув, что к 15 декабря регионы утвердили свои территориальные программы и их финансирование предусмотрено в федеральном бюджете.

В первую очередь, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения медорганизации приведут в надлежащее санитарное состояние, а также оснастят их современным медицинским оборудованием, следует из слов Мурашко. Он также напомнил, что начало реализации программы из-за пандемии пришлось сдвинуть на полгода.

Министр также рассказал о реализации планов, поставленных перед здравоохранением в уходящем году. Все они выполнены, в том числе - реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. Так, заработали пять новых медицинских центров, еще 11 готовятся к приемке, в сельской местности дополнительно развернуты 580 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа здравоохранения

Главное сегодня

Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации