Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено

С 1 января запускается программа модернизации первичного звена здравоохранения, результаты которой, безусловно, будут заметны населению, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 24 декабря.

"Именно первичная медицинская помощь наиболее востребована гражданами, которые в общей сложности более 1 млрд 400 млн раз в год обращаются в поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты", - сказал он на брифинге в правительстве, подчеркнув, что к 15 декабря регионы утвердили свои территориальные программы и их финансирование предусмотрено в федеральном бюджете.

В первую очередь, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения медорганизации приведут в надлежащее санитарное состояние, а также оснастят их современным медицинским оборудованием, следует из слов Мурашко. Он также напомнил, что начало реализации программы из-за пандемии пришлось сдвинуть на полгода.

Министр также рассказал о реализации планов, поставленных перед здравоохранением в уходящем году. Все они выполнены, в том числе - реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. Так, заработали пять новых медицинских центров, еще 11 готовятся к приемке, в сельской местности дополнительно развернуты 580 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.