Мурашко: В 2021 году нам предстоит победить коронавирус

В числе задач на 2021 год - победить коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 24 декабря.

"Мы должны победить COVID-19 и вернуться к привычным нашим обязанностям", - сказал он на брифинге в правительстве.

Он также поблагодарил врачей за работу в 2020 году, отметив, что более 5 тысяч медицинских работников были удостоены различных наград​​​. "Это отмечено органами власти, это почувствовало наше население", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что о том, что впереди новогодние праздники, которые всегда становятся испытанием для здравоохранения.