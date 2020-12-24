Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС

Страны НАТО усиливают провокационную деятельность у наших границ. Учения альянса имеют явно выраженную антироссийскую направленность, к ним все больше привлекают внеблоковые страны. Об этом в четверг на брифинге для иностранных атташе заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Он не скрывал, что Россию особенно тревожит бесконтрольное наращивание на Западе потенциала противоракетной обороны. Это оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Кроме того, возрастает роль неядерных средств поражения с большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения. Применение таких средств, по мнению Герасимова, позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с помощью ядерного оружия.

Начальника Генштаба тревожит активизация США и других стран НАТО у северных рубежей России. Все это делается под предлогом сдерживания РФ в Арктике. Герасимов объяснил, что там российские военные находятся не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути. "Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией и вести контроль их выполнения другими государствами", - подчеркнул начальник Генштаба.

Он напомнил о российских инициативах по предотвращению инцидентов в Черном, Балтийском и Баренцевом морях. Кратно возросшие заходы туда кораблей НАТО и частые полеты стратегической авиации США, разумеется, не остались без внимания Москвы. Россия неоднократно предлагала западным партнерам обсудить меры по недопущению опасной военной деятельности в воздушном пространстве и на море, однако никакой реакции не последовало.

Более того, с подачи Запада военное противоборство уже распространяется на киберпространство и космос. В результате усилились риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в работу систем управления и применения ядерного оружия. В таких условиях, по мнению Герасимова, ключевым элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание. Начальник Генштаба напомнил, что элементы контроля за стратегическим оружием содержатся только в договоре о СНВ, а срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Тем не менее в Москве рассматривают ситуацию как сложную, но преодолимую.

Никак не реагировать на новые угрозы и вызовы РФ, конечно же, не может. Поэтому, не ввязываясь в затратную гонку вооружений, Россия продолжает сбалансированно развивать Вооруженные силы. Так, по словам Герасимова, Минобороны нарастило в этом году систему разведки воздушного пространства у границ государства и увеличило огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами. В военные округа, на Северный флот и ВДВ было поставлено около 1,7 тысячи единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

"Для обеспечения безопасности России с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования ВМФ", - сообщил Герасимов. Он сделал вывод, что наши Вооруженные силы способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы страны и ее союзников.

Это очень важно еще и в связи с сохранением конфликтного потенциала в Закавказье и террористической активности в Афганистане, Иране, Ливии и Сирии. "Нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также деструктивная внешняя политика ряда государств", - считает Герасимов.

Поскольку речь в том числе идет о государствах, соседствующих с нашими союзниками и странах, где есть военные РФ, Москве важно укреплять сотрудничество с такими партнерами. "По-прежнему особое внимание уделяется расширению взаимных связей с государствами-участниками СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, а также развитию военной составляющей ШОС", - отметил начальник российского Генштаба.

Он также напомнил, что российские миротворцы сумели предотвратить гуманитарную катастрофу и защитить население в Нагорном Карабахе. А проведенная военными РФ в начале года операция по освобождению от радикалов юго-восточной части сирийского Идлиба позволила фактически исключить обстрелы нашей авиабазы в Хмеймиме. В целом обстановка в этой арабской республике, по оценке Герасимова, "имеет тенденцию к стабилизации".

Начальник Генштаба также рассказал, как российские военные помогли снизить заболеваемость в очагах пандемии в Европе, Закавказье и Центральной Азии, куда были направлены сводные отряды Вооруженных сил РФ. По его словам, проведенные в ходе гуманитарных миссий противоэпидемические мероприятия по дезинфекции и оказанию необходимой помощи способствовали снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией среди местного населения, а также летальности и длительности сроков госпитализации.

И еще об одном важном заявлении начальника российского Генштаба: на брифинге он сказал, что в будущем году Минобороны пригласит иностранных военных на совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". То есть от политики открытости, несмотря ни на что, наши генералы не отказываются.