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24.12.2020 16:50
Рубрика: Власть

Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС

Текст: Юрий Гаврилов
Страны НАТО усиливают провокационную деятельность у наших границ. Учения альянса имеют явно выраженную антироссийскую направленность, к ним все больше привлекают внеблоковые страны. Об этом в четверг на брифинге для иностранных атташе заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Он не скрывал, что Россию особенно тревожит бесконтрольное наращивание на Западе потенциала противоракетной обороны. Это оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Кроме того, возрастает роль неядерных средств поражения с большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения. Применение таких средств, по мнению Герасимова, позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с помощью ядерного оружия.

США отказываются подписывать с РФ заявление о недопустимости ядерной войны

Начальника Генштаба тревожит активизация США и других стран НАТО у северных рубежей России. Все это делается под предлогом сдерживания РФ в Арктике. Герасимов объяснил, что там российские военные находятся не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути. "Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией и вести контроль их выполнения другими государствами", - подчеркнул начальник Генштаба.

Он напомнил о российских инициативах по предотвращению инцидентов в Черном, Балтийском и Баренцевом морях. Кратно возросшие заходы туда кораблей НАТО и частые полеты стратегической авиации США, разумеется, не остались без внимания Москвы. Россия неоднократно предлагала западным партнерам обсудить меры по недопущению опасной военной деятельности в воздушном пространстве и на море, однако никакой реакции не последовало.

Более того, с подачи Запада военное противоборство уже распространяется на киберпространство и космос. В результате усилились риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в работу систем управления и применения ядерного оружия. В таких условиях, по мнению Герасимова, ключевым элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание. Начальник Генштаба напомнил, что элементы контроля за стратегическим оружием содержатся только в договоре о СНВ, а срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Тем не менее в Москве рассматривают ситуацию как сложную, но преодолимую.

В Нагорном Карабахе разминировано уже 50 гектаров

Никак не реагировать на новые угрозы и вызовы РФ, конечно же, не может. Поэтому, не ввязываясь в затратную гонку вооружений, Россия продолжает сбалансированно развивать Вооруженные силы. Так, по словам Герасимова, Минобороны нарастило в этом году систему разведки воздушного пространства у границ государства и увеличило огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами. В военные округа, на Северный флот и ВДВ было поставлено около 1,7 тысячи единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

"Для обеспечения безопасности России с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования ВМФ", - сообщил Герасимов. Он сделал вывод, что наши Вооруженные силы способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы страны и ее союзников.

Это очень важно еще и в связи с сохранением конфликтного потенциала в Закавказье и террористической активности в Афганистане, Иране, Ливии и Сирии. "Нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также деструктивная внешняя политика ряда государств", - считает Герасимов.

Поскольку речь в том числе идет о государствах, соседствующих с нашими союзниками и странах, где есть военные РФ, Москве важно укреплять сотрудничество с такими партнерами. "По-прежнему особое внимание уделяется расширению взаимных связей с государствами-участниками СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, а также развитию военной составляющей ШОС", - отметил начальник российского Генштаба.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин: Гонка вооружений уже идет

Он также напомнил, что российские миротворцы сумели предотвратить гуманитарную катастрофу и защитить население в Нагорном Карабахе. А проведенная военными РФ в начале года операция по освобождению от радикалов юго-восточной части сирийского Идлиба позволила фактически исключить обстрелы нашей авиабазы в Хмеймиме. В целом обстановка в этой арабской республике, по оценке Герасимова, "имеет тенденцию к стабилизации".

Начальник Генштаба также рассказал, как российские военные помогли снизить заболеваемость в очагах пандемии в Европе, Закавказье и Центральной Азии, куда были направлены сводные отряды Вооруженных сил РФ. По его словам, проведенные в ходе гуманитарных миссий противоэпидемические мероприятия по дезинфекции и оказанию необходимой помощи способствовали снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией среди местного населения, а также летальности и длительности сроков госпитализации.

И еще об одном важном заявлении начальника российского Генштаба: на брифинге он сказал, что в будущем году Минобороны пригласит иностранных военных на совместное стратегическое учение вооруженных сил России и  Беларуси "Запад-2021". То есть от политики открытости, несмотря ни на что, наши генералы не отказываются.

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