Чемпион ведущей организации по смешанным единоборствам UFC в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов стал самым упоминаемым спортсменом в российских СМИ за 2020 год.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Согласно рейтингу, составленному компанией "Медиология", Хабиба, в октябре объявившего о завершении карьеры, упоминали в отечественных СМИ 109 522 раза. На втором месте - форвард сборной России и "Зенита" Артем Дзюба (99 145). Тройку замыкает еще один футболист, нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин (82 258).
В топ-10 также вошли Александр Овечкин (хоккей, 46 355), Алексей Миранчук (футбол, 41 548), Алина Загитова (фигурное катание, 36 837), Федор Смолов (футбол, 36 664), Александра Трусова (фигурное катание, 29 671), Даниил Квят (Формула-1, 28 957) Алена Косторная (фигурное катание, 27 444).