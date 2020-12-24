Новости

На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
В Израиле введут ограничения на дни рождественских праздников 02:42
Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну 02:32
Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре 01:59
"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Болоньей" 01:33
Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки 01:10
СК возбудил уголовное дело после стрельбы во дворе дома в Москве 01:08
Число пострадавших от взрыва в офисном здании в Балтиморе выросло до 23 00:48
В Москве мужчина обстрелял девушку с подругами 00:46
Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ 00:43
В Грузии объявили о предстоящих санитарных ограничениях 00:33
Трамп наложил вето на оборонный бюджет 2021-го года 23.12.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.12.2020
Миллиардер Игорь Сосин скончался на Занзибаре 23.12.2020
В Нью-Йорке будут штрафовать пассажиров из Британии за нарушение карантина 23.12.2020
В "Единой России" назвали срок принятия закона о выходном 31 декабря 23.12.2020
В футбольном клубе "Локомотив" произошла смена руководства 23.12.2020
Дочь Николая Доризо стала жертвой мошенников 23.12.2020
В Калининградской области запретили новогодние торжества 23.12.2020
Запись на вакцинацию через портал госуслуг откроют к 31 января 23.12.2020
Десять человек пострадали при взрыве в офисном здании в Балтиморе 23.12.2020
Минобороны сообщило о выздоровевших за сутки от COVID 247 военнослужащих 23.12.2020
Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива" 23.12.2020
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" 23.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 01:59
Рубрика: В мире

Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре

Фото: AFP/LUCA SOLA Фото: AFP/LUCA SOLA
Фото: AFP/LUCA SOLA

Новая разновидность коронавируса из ЮАР, обнаруженная медиками Великобритании, впервые была выявлена в Южной Африке в начале октября. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

Ученые: Значение новой мутации COVID в Великобритании пока неясно

Речь идет о новом варианте вируса под названием B1.351 (также известном как 501Y.V2). Еще в октябре он впервые был обнаружен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы - городской округ в Восточно-Капской провинции ЮАР. "Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа", - цитирует ТАСС сообщение.

По данным британских специалистов, быстрое распространение данного штамма в Южной Африке может свидетельствовать о более высокой трансмиссивности вируса, хотя это не подтверждено. В Великобритании продолжается изучение этой разновидности коронавируса.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек