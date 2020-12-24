Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре

Новая разновидность коронавируса из ЮАР, обнаруженная медиками Великобритании, впервые была выявлена в Южной Африке в начале октября. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

Речь идет о новом варианте вируса под названием B1.351 (также известном как 501Y.V2). Еще в октябре он впервые был обнаружен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы - городской округ в Восточно-Капской провинции ЮАР. "Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа", - цитирует ТАСС сообщение.

По данным британских специалистов, быстрое распространение данного штамма в Южной Африке может свидетельствовать о более высокой трансмиссивности вируса, хотя это не подтверждено. В Великобритании продолжается изучение этой разновидности коронавируса.