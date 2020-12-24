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24.12.2020 17:57

Определен курс экономического развития КНР

В Пекине прошло ежегодное Центральное совещание по экономической работе. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на совещании с программной речью. Руководство страны определило экономический курс на 2021 год, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Нынешний год стал крайне сложным годом в истории КНР. Страна столкнулась с серьезной сложной международной обстановкой, тяжелыми задачами по продвижению реформ, развития и обеспечения стабильности внутри Китая на фоне тяжелейшего комплексного удара по социально-экономическим процессам со стороны эпидемии COVID-19.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Треть энергетических мощностей мира находятся в КНР

Руководство страны сохранило стратегический фокус, точно проанализировало ситуацию, проработало детальный план действий, приняло решительные меры и приложило поистине титанические усилия, благодаря чему Китай достиг эпохальных результатов и подвижек, смог не только стабилизироваться, но и восстановиться и даже начать демонстрировать рост, что получило бурную позитивную реакцию и поддержку со стороны народа и несказанно впечатлило весь мир.

Китай стал единственной крупной экономикой, которая продемонстрирует в этом году позитивную динамику и рост. Страна добилась решающих побед в "трех тяжелых битвах" - снижения финансовых рисков, искоренения бедности и сохранения экологии, значительного прогресса в научно-технических инновациях, важных прорывов в процессе реформ и открытости, надежно обеспечила защиту народного благосостояния и предоставила гарантии высококачественного общественного здравоохранения.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, в ноябре 2020 года добавленная стоимость промышленности Китая выросла на 7 процентов в годовом исчислении. В ноябре инвестиции из-за рубежа и из Сянгана, Аомэня и Тайваня выросли на 8,3 процента. Объемы розничной торговли потребительскими товарами выросли на 5 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Экономические показатели Китая продемонстрировали хоть стабильное восстановление социально-экономического комплекса страны.

На фоне неопределенности и стагнации развития мировой экономики Китай разработал новую модель "двойной циркуляции" с акцентом на внутренние рынки при их взаимном развитии с рынками внешними. В 2021 году Китай приложит еще более активные усилия для выстраивания независимых и контролируемых производственных цепочек и цепочек поставок, укрепит свои национальные стратегические позиции и преимущества и внедрит новые решения и технологии посредством комплекса мер, включая задействование в полной мере роли государства в организации крупных научно-технических инноваций, а также вплотную займется выработкой плана действий по достижению пиковых значений выбросов углекислого газа до 2030 года.

Китай намерен всесторонне стимулировать реформы и продолжать продвигать внешнюю открытость. Для того чтобы выстроить новую архитектонику развития, страна должна создать систему социалистической рыночной экономики высокого уровня, стремиться к открытости внешнему миру на высоком уровне и содействовать тому, чтобы реформы и открытость всячески стимулировали друг друга, создавая синергетический эффект.
Что принесет Китаю год Золотого Быка

Необходимо прикладывать больше усилий для улучшения макроэкономического управления и укрепления координации международной макроэкономической политики, стимулировать жизнеспособность всех рыночных субъектов, расширять доступ на рынок, убирая заградительные меры, продвигать справедливую конкуренцию и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности.

В 2020 году Китай по всем показателям впервые в истории может стать крупнейшим в мире потребительским рынком, обогнав США. Огромный рыночный потенциал страны привлекает в Китай все больше инвесторов из разных стран мира, о чем свидетельствует рост объемов инвестиций за 11 месяцев текущего года. Увеличение объемов инвестиций, расширение производств и реализация новых проектов в Китае указывают на уверенность зарубежных инвесторов и хозяйствующих субъектов в светлых перспективах развития китайской экономики на фоне грозовых туч, которые продолжают сгущаться над крупнейшими экономиками мира и глобальной экономикой в целом в свете новой волны COVID-19, которая обещает стать еще более катастрофичной.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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