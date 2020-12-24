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23.12.2020 20:41
Рубрика: Экономика

Уловно наказуемые

Российскую рыбу не пускают в Китай
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
Китай временно приостановил прием иностранных грузов из-за угрозы коронавируса. При этом на Китай приходится более 60% российского рыбного экспорта. Парализация отгрузки может обернуться многомиллиардными убытками.
Фото: Игорь Буймистров/ТАСС Фото: Игорь Буймистров/ТАСС
Фото: Игорь Буймистров/ТАСС

Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с китайской стороной для скорейшего урегулирования вопроса открытия китайских портов для российской рыбной продукции. Ведомствам необходимо довести до российских экспортеров исчерпывающие требования китайской стороны в рамках профилактики COVID-19, а от китайской стороны получить информацию об их требованиях, сообщили в аппарате вице-премьера.

Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Цзинь Вэй
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Кроме этого, Росрыболовству и Роспотребнадзору нужно обеспечить контроль за тестированием членов экипажей российских судов, а также за неукоснительным исполнением российскими предприятиями требований ВОЗ, России и КНР по профилактике COVID-19. Поводом для таких поручений стала приостановка приема иностранных грузов в китайских портах Далянь и ранее Циндао. Как пояснили в Россельхознадзоре, 23 декабря от представителя Росрыболовства, сельхозатташе, а также представителя Торгпредства России в Китае поступила информация о том, что ограничения на приемку рыбопродукции в порту Далянь ввели неофициально. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР подтвердило, что не причастно к этому закрытию - оно было инициировано территориальными органами Китая и руководством провинции Китая.

По информации Россельхознадзора, китайская сторона не пускает суда для захода в порт в случае, если на упаковке продукции обнаруживают следы коронавируса - они опечатывают груз с последующим решением о его уничтожении. "Ситуация осложняется тем, что основными двумя портами приемки замороженной российской рыбопродукции являются Далянь и Циндао. Ввиду того что российская сторона не располагает мощностями для хранения мороженой рыбы и ее переработки, эти объемы продукции не представляется возможным сохранить либо реализовать", - рассказали в Россельхознадзоре.

По предварительной информации ведомства, в порту Далянь у грузчиков зафиксированы положительные результаты тестов на СOVID, которые разгружали российскую рыбопродукцию. Сейчас приостановлена деятельность шести российских судов по переработке рыбы. У членов экипажа этих судов были обнаружены положительные тесты на коронавирус. Также деятельность трех российских судов (одно из них транспортное судно) ограничена по результатам прошедшей видеоинспекции, которую провели китайские инспекторы.

От приостановки экспорта рыбы в Китай Россия рискует потерять 42% от общего объема налогов, которые отрасль заплатила  в прошлом году

По оценке экспертов, перенаправлять этот объем рыбной продукции на внутренний рынок нет ни возможности, ни смысла: Россия и без того полностью обеспечивает свои потребности в этой продукции. По данным Ассоциации добытчиков минатя, потребление минтая в России в 2019 году составило 1,83 кг на человека. А в первом полугодии 2020 года российские рыбаки еще увеличили поставки этой рыбы на внутренний рынок на 32%.

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