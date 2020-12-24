"Остров Сахалин" получил главный приз XV конкурса "Просвещение через книгу"

Главный приз XV конкурса Русской православной церкви "Просвещение через книгу" присужден книге "Антон Чехов. "Остров Сахалин. Факсимильное воспроизведение рукописи".

- Это книга - размышления о природе русского человека, о добре и зле должна быть в каждой большой библиотеке страны, - считает председатель жюри и издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. - Она оформлена в виде чемоданчика образца рубежа ХIХ - ХХ веков, с которыми путешествовали люди той эпохи, в чем ее посыл к нам, - читая исследовать и путешествовать.

Всего в XV конкурсе "Просвещение через книгу" приняли участие 164 издания. Они соревновались по десяти номинациям - научная, учебная (религиозные и светские учебники - несколько номинаций), духовная, документальная, художественная литература и эссеистика. Отличительная особенность конкурса 2020 года - колоссальное число произведений писалось на основе архивных источников и уникальных документов, которые в советское время, как заметил митрополит Климент, "были для церкви недоступной роскошью, а теперь составляют основу целого направления науки, я бы сказал новой школы написания учебников". Еще поэтому жюри в разделе документальной литературы предпочтение отдало пятитомному документальному сборнику "О Штабах Победы", изданному Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ).

- История Великой Отечественной войны - ключевое событие мировой истории часто произвольно интерпретируется, - считает директор РГАСПИ, главный редактор издательства "Российская политическая энциклопедия" Андрей Сорокин. - Тут я часто наблюдаю источниковый абсентеизм - сознательное уклонение от источников. Предпочтение отдается умозрительным конструкциям, к чему потом понуждается общественное мнение. Мы же в книге возвращаем уважение к историческому документу. Он дает ответы на многие вопросы. Важность разговора об историческом прошлом языком документов еще и в том, что документ способен преодолеть раскол и сегментацию по отношению к своей истории.

Лучшей художественной книгой стала повесть Джорджии Бриггс (США) "Икона", лучшей духовной литературой - исследование Дмитрия Володихина "Полководцы Московского царства", лучшей книгоиздательской епархией - Костромская и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Так в Костроме вышла серия книг, рассказывающих об история костромского Кремля, книга о маршале Василевском, выпускнике Костромской духовной семинарии, издается журнал для молодежи "Хлеб и жизнь". Это журнал от православной молодежи для молодежи - рассказы о христианской жизни, подаваемой в молодежном ключе.

В разделе эссеистики победил Владимир Вигилянский с книгой "Русский ключ" - дневник священника за один год жизни.

- У моего ключа три значения - он отпирает некогда закрытые источники, расшифровывает шифры и подбирает толкования к тем ценностям, которыми мы живем, - говорит настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилчнский. - И в этом смысле я благодарен церкви за то, что в 90-е, когда закончился литературный быт, она его возродила. Ведь литературного факта нет, если нет литературного быта. Это большое дело - воссоздание коммуникационного пространства читатель - писатель - издатель.

Вигилянский заметил, что спор "победит ли цифра букву" перестает быть актуальным благодаря таким конкурсам как "Просвещение через книгу": тиражи падают, но соотношение печатной и электронной книги остается 80 к 20. В пользу печатной книги.