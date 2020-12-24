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24.12.2020 20:20
Рубрика: В мире

Операция "Москва"

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Аргентину
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
В четверг рейс AR-1061 "Аргентинских авиалиний" с первой партией отечественной вакцины "Спутник-V" на борту благополучно приземлился в международном аэропорту Буэнос-Айреса. Эта особая миссия была названа местными властями "Операция Москва" и заняла 40 часов. Символично, что препарат прибыл в Аргентину в канун католического Рождества, а днем ранее Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) этой страны официально одобрило использование "Спутника-V". Таким образом, Аргентина стала первой страной Латинской Америки, официально зарегистрировавшей и получившей разработанный российским Институтом Гамалеи препарат.
Прибывшие в аэропорт Буэнос-Айреса контейнеры с вакциной "Спутник V". Фото: twitter.com / @casarosada Прибывшие в аэропорт Буэнос-Айреса контейнеры с вакциной "Спутник V". Фото: twitter.com / @casarosada
Прибывшие в аэропорт Буэнос-Айреса контейнеры с вакциной "Спутник V". Фото: twitter.com / @casarosada

На родине экипаж самолета провожали и встречали как настоящих героев. В первые минуты после приземления члены экипажа не могли сдержать эмоций и слез радости. "Я не могу в это поверить", - в слезах сказала стюардесса "Аргентинских авиалиний" Моника Эрреро на кадрах, опубликованных журналистом Мауро Альборосом в Twitter. В международном аэропорту Эсейса рейс AR-1061 встречали глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.

Управление гражданской авиации Аргентины, ANAC, разработало особый план полета для спецрейсов за вакциной, поскольку совершались они без промежуточных посадок. Прямой перелет из Буэнос-Айреса в Москву длиною в 13,5 тысячи километров занял 15 часов, обратный - почти 18. На борту работали два экипажа, основной и вспомогательный, а также бригада технических специалистов - всего 20 человек. Кстати, из Москвы самолет забрал не только контейнеры с вакциной, но и членов официальной аргентинской делегации, находившихся последние недели в Москве.

"Я не могу в это поверить", - в слезах призналась прилетевшая из России стюардесса "Аргентинских авиалиний" Моника Эрреро. Фото: twitter.com / @mau_albornoz

Замминистра здравоохранения Аргентины Карла Виццотти, лично участвовавшая во всех этапах переговоров с Институтом Гамалеи и РФПИ, заявила, что "Операция Москва" привезла надежду в страну. "Мы возвращаемся из России для того, чтобы начать самую важную вакцинацию (в истории. - Прим. "РГ") Аргентины. Мы станем первой страной, помимо России, которая будет вакцинирована "Спутником-V", и это первая международная поставка такого объема, которую осуществляет РФ", - заявила Виццотти незадолго до вылета из Москвы.

Когда Карла Виццотти говорит об исторической значимости момента, она не преувеличивает. Правительство Аргентины разработало комплексную Национальную операцию по вакцинации, беспрецедентных для страны масштабов. В состав прививочных бригад вошли 116 тысяч человек, работники сферы здравоохранения и вспомогательный персонал. К ним дополнительно присоединятся 10 тысяч волонтеров. По всей стране оборудовано 7,7 тысяч медицинских учреждений. Для реализации всего комплекса мероприятий из государственного бюджета выделено 3,5 миллиарда песо (примерно 3,1 млрд рублей - прим. "РГ"). Эти деньги направлены на закупку оборудования, обеспечение материально-технического снабжения, оплату человеческих ресурсов, а также на специальное обучение для участников операции.

Фото: EPA
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В Буэнос-Айрес прибыли 300 тысяч доз вакцин, из которых около 40 процентов будут использованы непосредственно в аргентинской столице. Ожидается, что первые прививки начнут делать уже 25 декабря. Оставшуюся часть министерство здравоохранения обещает в течение суток равномерно распределить по регионам. Обеспечение безопасности при транспортировке вакцин внутри страны возложено на полицию. Власти отмечают, что согласно заблаговременно разработанному плану все пункты вакцинации готовы к работе. Граждане Аргентины смогут привиться от коронавируса бесплатно, на добровольных началах и вне зависимости от того, болел ли человек COVID-19 или нет.

Поскольку "Спутник-V" является двухкомпонентной векторной вакциной, после первого укола пациенту выдадут соответствующий сертификат, содержащий также напоминание о дате второй прививки. Информация также будет занесена в специальную цифровую базу данных с возможностью отслеживания в реальном времени процесса вакцинации и сбора сведений о состоянии здоровья получивших вакцину. Первыми прививку получат работники медицины. Как уточнил местный минздрав, в январе-феврале следующего года в страну должны доставить еще 10 миллионов доз российской вакцины. Они предназначены уже для более широкого круга лиц, в частности, работников образовательной сферы, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

"Это очень эмоциональный день для всех аргентинцев. Прибытие вакцины придает уверенность в том, что мы сможем преодолеть пандемию коронавируса, поставившую на колени весь мир и сильно ударившую по Аргентине. Сегодня мы испытываем чувство радости, нас наполняют надежда и ожидание лучшего. Нам всем следует беречь себя, потому что пандемия продолжается и необходимо удвоить наши усилия, чтобы Национальный план вакцинации прошел успешно", - заявил Сантьяго Кафьеро в ходе пресс-конференции, состоявшейся сразу после выгрузки из самолета контейнеров с вакцинами. Он отметил роль всех участников переговорного процесса и подчеркнул, что соглашение между Россией и Аргентиной говорит об укреплении отношений между нашими странами и народами.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов также отметил, что с прибытием первой партии российской вакцины появилась надежда на избавление страха перед пандемией коронавируса. "В России началась вакцинация и каждая доза "Спутник-V" имеет особую ценность. Но в эти непростые времена, Россия протянула руку помощи Аргентине, ставшей первой страной Латинской Америки, которая получила этот российский продукт. Как говорится в России, друг познается в беде. Надеемся, что наша вакцина поможет сберечь жизни миллионов аргентинцев", - подчеркнул российский дипломат.

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Глава министерства здравоохранения Аргентины Гинес Гонсалес со своей стороны заявил, что начало вакцинации это только первый шаг и чтобы окончательно побороть пандемию необходимо привить большую часть населения. "Сегодня мы начинаем новый путь. Путь надежды и возвращения веры аргентинцев в лучшее будущее. Но прибытие вакцины не означает, что нам всем можно расслабиться. Ограничительные меры, такие как социальная дистанция и ношение масок, будут сохраняться", - подчеркнул он.

Тем временем на этой неделе ситуация с распространением коронавируса в Аргентине на-чала демонстрировать тенденцию к ухудшению. По данным на среду, в стране было зафиксировано 8,5 тысячи новых случаев заражения и 60 летальных исходов. Это существенные цифры для страны с населением 44,5 миллиона человек.

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