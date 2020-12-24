Первые смартфоны Samsung начали получать Android 11. Список моделей

Владельцы флагманских и субфлагманских моделей смартфонов Samsung получили доступ к новой оболочке One UI 3.0 на базе Android 11. В настоящее время она доступна уже для нескольких устройств.

Список моделей, которые могут установить свежайший Android с фирменной прошивкой от Samsung:

- линейка Galaxy S20

- линейка Galaxy Note20

- "флагман для фанатов" Galaxy S20 FE

- "раскладушка" Galaxy Z Flip 5G

- экс-флагман Galaxy S10 Lite

Кроме того, бета-версии Android 11 были выпущены для бюджетников Galaxy A51 и Galaxy M31. В полный список моделей входят несколько десятков смартфонов.