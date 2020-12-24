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24.12.2020 21:10
Рубрика: Спорт

Свернуть кленовый лист

Сборная России попытается отобрать титул у канадцев на стартующем молодежном чемпионате мира
Текст: Максим Домчев, Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
В пятницу вечером в канадском Эдмонтоне стартует 45-й чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Сборная России свой первый матч проведет против команды США. Встреча начнется рано утром в субботу 26 декабря в 5.30 по московскому времени.
Единственный контрольный матч перед стартом МЧМ-2021 наша сборная провела против канадцев. Фото: AP Единственный контрольный матч перед стартом МЧМ-2021 наша сборная провела против канадцев. Фото: AP
Единственный контрольный матч перед стартом МЧМ-2021 наша сборная провела против канадцев. Фото: AP

Турнир пройдет в уже привычном формате. На предварительном этапе десять сборных проведут однокруговые турниры в двух группах. В группу "В" к нашим помимо американцев попали сборные Швеции, Чехии и Австрии. Группу "А" составили Канада, Швейцария, Финляндия, Словакия и Германия. Из каждой пятерки в плей-офф выйдут по четыре команды. Четвертьфинальные пары будут определены по перекрестной системе. Финал турнира пройдет 6 января.

Фото: Михаил Синицын
Сборная России победила на домашнем этапе Евротура

Из-за пандемии на матчах молодежного чемпионата мира в этот раз не будет зрителей. С учетом того, что МЧМ-2021 проводится в Канаде, факт особенно печальный, ведь в Северной Америке молодежный хоккей традиционно пользуется сумасшедшим зрительским интересом. Игрокам придется играть и жить в режиме "пузыря". Для Эдмонтона это знакомая история: именно здесь в "пузыре" определялся обладатель Кубка Стэнли 2020/2021.

Впрочем, у участников МЧМ-2021, кажется, условия даже более суровые, нежели у взрослых. Достаточно сказать, что на аккредитациях у всех проживающих в "пузыре" закреплены специальные маячки, отслеживающие нарушение дистанции в 1,5 метра. Кроме того, хоккеистам не разрешено заходить друг к другу в номер, действуют строгие ограничения по приему пищи. А маски не рекомендуется снимать даже во время легких тренировок.

Другое дело, что эти меры все равно не спасли от вспышки ковида: уже в Эдмонтоне коронавирус нашли у восьми человек из немецкой делегации, а также у двух шведов. Из-за этого вместо двух контрольных матчей всем сборным было дозволено провести по одному. Наши минувшей ночью встречались с действующими чемпионами мира канадцами. Товарищеский матч получился совершенно нетоварищеским и завершился с футбольным счетом - 1:0 в пользу "кленовых листьев". Главное, что наставник нашей сборной Игорь Ларионов остался доволен: "Может быть, не все сегодня проявили себя ярко, но в целом репетиция удалась, несмотря на поражение. Сделаем выводы, посмотрим, что можно сделать, чтобы команда была более динамичной и результативной". Надеемся, поправки получилось внести до стартового матча с американцами.

Своим мнением о том, что ждет россиян на турнире, с "РГ" поделился заслуженный тренер РФ Владимир Плющев, ранее работавший в юниорской, молодежной и национальной сборных России.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Президент КХЛ Алексей Морозов: Самый тяжелый этап, надеюсь, мы прошли

Какой результат на МЧМ-2021 станет успехом для нашей команды?

Владимир Плющев: Перед сборной России всегда стоят только самые большие задачи - победить на чемпионате мира. Что касается состава, то он очень интересный, хотя в нем и нет таких звездных мальчиков, какими были в свое время Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Фролов, Александр Свитов... Но команда очень ровная, хорошая. Костяк этой сборной прошел турнир Евротура в Хельсинки, где они боролись со взрослыми соперниками и показали неплохой хоккей, добившись победы. Конечно, легкой прогулки на чемпионате мира не будет, но по моим впечатлениям эта команда способна на многое. Немаловажное значение будет играть психологический настрой, который дадут тренеры, насколько удастся учесть все сильные и слабые стороны соперников. На чемпионате мира уже совсем другая цена ошибок, и все эти моменты тренеры должны донести до игроков. Еще раз повторю - легко в Канаде точно не будет. Многие команды приедут туда бороться за победу. Помимо России на чемпионство будут претендовать еще пять сборных - Канада, США, Финляндия, Швеция да и Чехия включится в борьбу. Турнир будет очень непростой, но, на мой взгляд, все вопросы решаемы.

Владимир Плющев: Перед нашей сборной всегда стоят только самые большие задачи - победить на чемпионате мира

У сборной новый главный тренер. Это значит, что в Эдмонтоне мы увидим другой хоккей в ее исполнении?

Владимир Плющев: Главный тренер российской сборной Игорь Ларионов не скрывает, что пытается привить команде советский стиль игры. Делается ставка на комбинационную игру, но сразу сделать это непросто, учитывая, что во многих клубах требования немного другие. Но, тем не менее, проблески такой игры в Хельсинки мы с вами увидели. И надеюсь, что за время сборов Игорю удалось подшлифовать это. Хотя я уверен, что нам надо менять систему подготовки молодых хоккеистов в стране. И это относится, в первую очередь, к тренерам. Российская команда в основном укомплектована игроками, которые выступают в КХЛ. Все ребята, как говорится, играющие, все они получают игровое время в клубах, и это большой плюс и для них, и для сборной.

Хотели бы, чтобы в финале наши сыграли с Канадой?

Владимир Плющев: Мне все равно, с кем в финале будет играть сборная России, главное, чтобы добилась победы. Считаю, что предсказать финалистов заранее непросто. В финал в любом случае выйдут самые достойные, будь то канадцы или кто-то из других команд.

Где будем смотреть

26 декабря, суббота, Первый канал

5.30 Россия - США. Прямая трансляция

28 декабря, понедельник, Первый канал

Россия - Чехия. Прямая трансляция

30 декабря, среда, Первый канал

5.30 Россия - Австрия. Прямая трансляция

31 декабря, четверг, Первый канал

5.30 Россия - Швеция. Прямая трансляция

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