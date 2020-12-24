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24.12.2020 20:10
Рубрика: В мире

Казанова денег не берет

Советник парижского муниципалитета отказался от жалования
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Такого в мэрии Парижа еще не было. Городской советник и представитель центристской партии "Демократическое движение" Пьер Казанова отказался от полагающегося ему жалованья. А это как-никак весьма кругленькая сумма - 50 тысяч евро в год. Чем аргументировал советник этот, скажем прямо, неординарный поступок? Да тем, что и так достаточно зарабатывает на своем основном рабочем месте в одной из адвокатских контор, где его ценят как опытного профессионала.
Пьер Казанова настаивает, что отказался от 50 тысяч евро в год из личных убеждений, а не ради пиара. Фото: www.paris.fr Пьер Казанова настаивает, что отказался от 50 тысяч евро в год из личных убеждений, а не ради пиара. Фото: www.paris.fr
Пьер Казанова настаивает, что отказался от 50 тысяч евро в год из личных убеждений, а не ради пиара. Фото: www.paris.fr

Некоторые предполагают, что этим маневром месье Казанова собирался привлечь внимание электората к своей персоне. Мол, хочет заработать политический капитал эдакого бессребреника, а затем использовать его в борьбе за кресло мэра, которое сейчас занимает Анн Идальго. Вполне возможно, хотя люди из окружения Казановы убеждены в том, что таких амбиций у успешного адвоката нет и что он не собирался кому-либо преподавать урок "альтруизма и добродетели".

Фото: AP
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Более того, уверяют они, Пьер Казанова вообще хотел избежать огласки такого шага, как это было раньше, до его избрания в муниципальные советники столицы, когда он числился простым заместителем мэра 5-го округа Парижа по бюджету. И также по собственному желанию не получал за это зарплату. "Пьер действовал исключительно из личных убеждений, а отнюдь не из политических", - считают его сторонники.

Надо сказать, что месье Казанова, сын известного французского экономиста Жан-Клода Казанова, не раз призывал коллег по муниципальному совету относиться рачительно к городской казне в условиях, когда задолженность Парижа перешагнула рубеж в 7 миллиардов евро. Так, недавно он выступил за то, чтобы мэрия не просто сократила выплаты выборным должностным лицам, которые одновременно фигурируют в руководстве городских предприятий и служб со смешанным капиталом, но и вообще их полностью упразднила. К тому же Пьер Казанова вышел с инициативой, в соответствии с которой парижане могли бы не только предлагать новые статьи расходов, но и способы экономии городского бюджета. Выступив на последнем заседании совета Парижа, адвокат заявил о том, что общественные финансы вот уже 40 лет являются своего рода "опиумом" и лично он совершенно не собирается приобрести к нему "ни малейшего пристрастия". Кстати, в мэрии есть еще один советник, который не получает жалованья. Это представительница правой партии "Республиканцы" Аньес Эврен. Правда, в этом случае причина иная - мадам Эврен, являясь депутатом Европарламента, уже получает максимально допустимую в госструктурах зарплату.

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