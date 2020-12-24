Получить одобрение ипотеки в ПСБ можно за несколько минут

ПСБ запустил сервис онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты банка смогут получить предварительное одобрение жилищного кредита без визита в офис и всего за несколько минут.

Онлайн-заявку нужно заполнить на сайте ПСБ, указав лишь паспортные данные, сведения о работе и созаемщиках по кредиту. Посещение ипотечного центра банка понадобится только на заключительном этапе, когда будет проводиться ипотечная сделка. Сервис доступен для новых клиентов банка при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе по Госпрограмме-2020.

"Ипотека - один из самых востребованных банковских продуктов, но в то же время это технически сложная процедура для заемщика, которая требует немало времени, - отметила директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская. - ПСБ стремится к полной цифровизации ипотеки: у нас уже успешно работают сервисы онлайн-страхования и оценки недвижимости, а также электронной регистрации сделок. С новым сервисом оформление ипотечного кредита становится для клиентов более быстрым, простым и удобным".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"