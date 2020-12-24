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24.12.2020 15:30
Рубрика: Экономика

Права на пользование недрами распределят через электронные аукционы

Текст: Сергей Тихонов
Выдавать лицензии на право пользования недрами будут по результатам электронных аукционов. Соответствующие поправки в закон "О недрах" внесло Минприроды, они были рассмотрены и поддержаны Правительством 24 декабря.

"Предлагаемые поправки в закон о недрах призваны создать прозрачную процедуру при проведении торгов. Мы отказываемся от конкурсов в пользу проведения торгов на право пользования недрами, исключительно в виде аукционов в электронной форме", - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее мнению, такое решение позволит "обелить" сферу недропользования, сделать ее прозрачной и понятной для всех ее участников.

Фото: Вячеслав Лукьянов
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Она пояснила, что при этом выдача лицензии на пользование недрами по результатам аукциона будет возможна только после уплаты окончательного размера разового платежа (сейчас она выдается до уплаты). Признанные победителями аукциона лица, не уплатившие в установленный срок разовый платеж за пользование недрами, будут включены в реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами.

Основанием возникновения права пользования участками недр федерального значения является решение аукционной комиссии, которая создается правительством. Для участков недр местного значения основание возникает по решению комиссии, созданной органом государственной власти субъекта РФ.

В Минприроды "Российской газете" пояснили, что принятие поправок к закону ожидается в феврале 2021 года, а в силу они вступят через 180 дней после этого. В ведомстве также уточнили, что впервые в законе разграничат такие понятия, как "ограничение", "приостановление" и "прекращение" права пользования недрами. Кроме того, появится возможность "приостановления" права пользования недрами по заявке недропользователя.

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