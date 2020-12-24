Правительство одобрило законопроект о "зеленых" продуктах питания

На заседании правительства 24 декабря рассмотрен и поддержан проект закона о продуктах с улучшенными характеристиками, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, законопроект будет направлен в Госдуму для рассмотрения в весенней сессии.

Абрамченко подчеркнула, что сельхозпродукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками будет доступна для широкого круга населения. При этом появление такой "зеленой" продукции позволит россиянам сформировать более качественный и здоровый рацион питания.

Такая продукция будет проходить добровольную сертификацию. Найти ее на прилавках магазинов будет просто - она будет обозначена специальным знаком. Вся информация о производителях такой продукции и ее видах попадет в единый госреестр производителей.

При производстве "зеленой продукции" нужно применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. В частности, нельзя будет использовать генно-инженерно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение. Также будут добавлены требования по снижению применения пестицидов (существенно ниже, чем у большинства стран-экспортеров сельхозпродукции) и содержанию тяжелых металлов в минудобрениях (а в российских фосфорных удобрениях содержание следов токсичных веществ близко к нулю). Кроме того, предполагается установить более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые будут устанавливаться национальными стандартами. Первые шесть стандартов уже утверждены.

Кроме требований к самой продукции, предполагается ввести и экологические требования - чтобы при ее производстве снизить негативное воздействие на окружающую среду. Подразумевается также использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов.

"Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками", - подчеркнула вице-премьер.

Доля "зеленой" продукции в общей структуре экспорта может составить до 15%. А производители сельхозпродукции с улучшенными характеристиками смогут претендовать на меры государственной поддержки.

Законопроект устанавливает правовые основы, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, подтверждением их соответствия. Документ вводит "зеленый стандарт" производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок.

Защищенный бренд отечественной чистой, "зеленой" продукции поручил правительству создать президент России Владимир Путин в феврале 2019 года во время послания Федеральному собранию. По словам президента, такой бренд должен подтверждать, что в производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, а также "заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынках". "На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего "чистого" вообще не осталось за границей", - говорил Владимир Путин.