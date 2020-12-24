Правительство подготовило второй пакет мер поддержки ИТ-индустрии. Новые меры разработаны совместно с представителями отрасли. Их запуск создаст еще больше преимуществ для развития российских решений.

Пандемия подтолкнула государство к ускоренной цифровой трансформации, сделав ее одним из национальных приоритетов, обозначенных президентом до 2030 года. При этом пандемия выявила "узкие места", в том числе зависимость России от зарубежных разработок в области программного обеспечения.

"Мы ощутили как никогда зависимость от зарубежных технологий, и вопрос суверенитета страны встал довольно остро, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Вопиющий случай, когда некоторым вузам не продлили лицензии на некоторые виды программного обеспечения". Перед государством стоит задача - вчетверо увеличить вложения в отечественные ИТ-решения.

В этом году были разработаны беспрецедентные меры поддержки, которые могут превратить Россию в одну из самых привлекательных стран для ИТ: с 1 января 2021 года начнет действовать "налоговый маневр": налог на прибыль для компаний отрасли снизится с 20% до 3%. Страховые взносы в фонд оплаты труда - с 14% до 7,6%. Это принципиально важно, объяснил вице-премьер, так как кадры - основная статья расходов ИТ-компаний. Кроме того, обнулится НДС для разработчиков из реестра отечественных решений.

Второй пакет мер поддержки создаст еще больше преференций для российских компаний. "ИТ-индустрия - это та отрасль, где мы можем не только оказывать услуги внутри страны, но и активно экспортировать", - подчеркнул он.

Также в России действует программа импортозамещения в сфере госзакупок - приоритет отдан программам из реестра, в котором уже более 7,3 тыс. записей - поисковики, электронная почта, голосовые помощники и другие программы.