Препарат "Лейтрагин" станет доступным для пациентов с COVID-19 в 2021 году

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) планирует в 2021 году завершить разработку, оформить все необходимые документы и разрешения и сделать доступным для медиков препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить цитокиновый шторм при заражении коронавирусом. Об этом заявил заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий (НЦБМТ) ФМБА России Игорь Помыткин.

"Лейтрагин" точно будет доступен в 2021 году, - сказал он на пресс-конференции, посвященной патентной защите разработок для борьбы с COVID-19. - Сейчас коллеги завершают оформление всех документов и разрешений, разработку препарата мы завершили".

Основой "Лейтрагина" стал препарат, уже использовавшийся для лечения панкреатита. По словам Помыткина, исследователи обратили внимание на то, что 90% летальных случаев при COVID-19 связаны с развитием цитокинового шторма. Очень похожее состояние развивается и при панкреатите.

"По ходу работы над препаратом мы подали восемь патентных заявок, - продолжил Помыткин. - Они касаются способов введения, режимов дозирования, схем лечения, технологий производства, - каждого из аспектов, которые нуждаются в защите при практическом использовании изобретения. Часть национальных патентов уже получена. Следом будем подавать заявку на комплексный международный патент, который будет защищать наш препарат в 150 странах мира".

При этом Помыткин затруднился уточнить месяц, когда "Лейтрагин" станет доступен.