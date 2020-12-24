Новости

Роспатент: На изобретения по борьбе с COVID-19 подано 500 заявок 13:53
Мишустин просит "РЖД" развивать пригородное сообщение 13:48
Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники 13:43
Матвиенко дала прогноз на 2021 год: все будет хорошо 13:38
Кабмин направит регионам 170 млрд на дороги 13:36
Препарат "Лейтрагин" станет доступным для пациентов с COVID-19 в 2021 году 13:33
Столичные школьники победили на Международной олимпиаде мегаполисов 13:32
Мишустин рассказал о бесплатном доступе к социально значимым сайтам 13:32
Матвиенко рассказала о заболеваемости коронавирусом в Совфеде 13:28
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон 13:25
Кабмин направит 5 млрд производителям муки и хлеба 13:17
Матвиенко: В Совфеде ждут Послания президента в начале 2021 года 13:15
"Секс в большом городе" получит продолжение 13:11
Минобороны отсудило у МЧС 87 миллионов за тыловое обеспечение 13:07
Мэр уральской Сатки вошел в состав Госсовета при президенте РФ 13:04
Путин оценит работу правительства за год 13:04
МИД Литвы назвал тему сближения с Россией "дьявольским соблазном" 12:58
Матвиенко: Нет оснований для ужесточения ограничений по COVID-19 12:58
В Hyundai объяснили, какие поставки автомобилей приостановила компания 12:56
Япония создаст первый в мире деревянный спутник 12:45
Опубликован "Абсолютный рейтинг" фильмов 2020 года 12:45
Матвиенко: Закон о самоизоляции может появиться весной 12:40
В Москву придет последний в этом году снежный шторм 12:38
Матвиенко приняла решение о вакцинации от коронавируса 12:37
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов" 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 13:33
Рубрика: Общество

Препарат "Лейтрагин" станет доступным для пациентов с COVID-19 в 2021 году

Текст: Алексей Дуэль

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) планирует в 2021 году завершить разработку, оформить все необходимые документы и разрешения и сделать доступным для медиков препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить цитокиновый шторм при заражении коронавирусом. Об этом заявил заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий (НЦБМТ) ФМБА России Игорь Помыткин.

Фото: Алекс МакБрайд/РИА Новости
В Минпромторге назвали основные причины дефицита лекарств

"Лейтрагин" точно будет доступен в 2021 году, - сказал он на пресс-конференции, посвященной патентной защите разработок для борьбы с COVID-19. - Сейчас коллеги завершают оформление всех документов и разрешений, разработку препарата мы завершили".

Основой "Лейтрагина" стал препарат, уже использовавшийся для лечения панкреатита. По словам Помыткина, исследователи обратили внимание на то, что 90% летальных случаев при COVID-19 связаны с развитием цитокинового шторма. Очень похожее состояние развивается и при панкреатите.

"По ходу работы над препаратом мы подали восемь патентных заявок, - продолжил Помыткин. - Они касаются способов введения, режимов дозирования, схем лечения, технологий производства, - каждого из аспектов, которые нуждаются в защите при практическом использовании изобретения. Часть национальных патентов уже получена. Следом будем подавать заявку на комплексный международный патент, который будет защищать наш препарат в 150 странах мира".

При этом Помыткин затруднился уточнить месяц, когда "Лейтрагин" станет доступен.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации