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24.12.2020 13:07
Рубрика: Общество

Преподаватели Санкт-Петербургского Политеха подготовили к ЕГЭ 575 человек

Текст: Мария Набиркина

Специалисты СПбПУ Петра Великого завершают работу по созданию ресурсных центров в странах-партнерах. Центры помогают изучать и преподавать основные школьные предметы на углубленном уровне в странах-партнерах. Это часть федерального проекта "Экспорт образования" нацпроекта "Образование".

Фото: iStock
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Суть в том, чтобы помочь талантливым ученикам из зарубежных школ получить качественное высшее образование в России. А для этого нужны соответствующие знания "на выходе", чтобы сдать ЕГЭ. В 2019 году был создан консорциум ведущих вузов России, куда вошли около 10 университетов. Ресурсные центры созданы на базе пяти русских школ в Монголии, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Болгарии, а также в Сирии и Молдове. Специалисты питерского Политеха стали ответственными за химию.

Помимо обычных занятий для школьников на двух уровнях - базовом и продвинутом - политехники провели зимнюю школу для учеников и программу повышения квалификации для учителей.

Акцент - на выполнение наиболее трудных заданий в рамках ЕГЭ по химии для тех, кто готовится сдавать экзамен профильного уровня. В режиме онлайн преподаватели показывали ученикам безопасные опыты, которые затем нужно было повторить самостоятельно, а также прочли курс лекций по экологии с обзором глобальных мировых проблем.

Также особое внимание обратили на подготовку школьников к проектной деятельности и самостоятельным презентациям, а также на работу с доступными интернет-ресурсами по химии.

"Всего за 2019-2020 годы в ресурсных центрах в семи странах мира было обучено 575 человек. У школьников появилось четкое понимание привлекательности и высокого качества российской образовательной традиции", - отметил координатор проекта, директор Высшей школы международных образовательных программ СПбПУ Виктор Краснощеков.

Общество Образование ЕГЭ в России

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