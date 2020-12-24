Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий

Объявить следующий год в России Годом науки и технологий предложил президент на заседании попечительского совета МГУ.

"Вызов эпидемии, с которой столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека", - пояснил Владимир Путин.

"Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии", - перечислил президент. И работающие в этих сферах заслужили общественного и государственного признания, уверен он.