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24.12.2020 15:30
Рубрика: Власть

Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий

Текст: Кира Латухина
Объявить следующий год в России Годом науки и технологий предложил президент на заседании попечительского совета МГУ.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин призвал не списывать сбои на пандемию

"Вызов эпидемии, с которой столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека", - пояснил Владимир Путин.

"Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии", - перечислил президент. И работающие в этих сферах заслужили общественного и государственного признания, уверен он.

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