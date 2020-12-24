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24.12.2020 20:00
Рубрика: Происшествия

Квартира с возвратом

Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление, которое может защитить покупателей квартир от личной финансовой катастрофы. Теперь в договоре продажи квартиры можно предусматривать условие, что продавец выступает поручителем по возврату денег в случае признания договора недействительным. То есть будет отвечать за возврат денег.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили "РГ" эксперты, если сделка признается недействительной, это не значит, что покупателю кто-то должен вернуть деньги. Нет: у нового владельца просто забирают квартиру, и все. Он остается без денег на улице. А продавец подчас ни за что не отвечает. Как поясняет адвокат Вячеслав Голенев, пункт о поручительстве может все изменить.

Фото: iStock
Верховный суд: Поручительство по чужим долгам переходит по наследству

- Представим ситуацию - приобретена квартира, но впоследствии родственник продавца оспаривает сделку по мотиву нарушений при первоначальной приватизации квартиры продавцом или притворности сделки купли-продажи, - рассказывает он. - На такой случай можно установить, что продавец или третье лицо выступает поручителем за исполнение обязанности по возврату денежных средств покупателю.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что на практике поручителям нередко приходится исполнять данные им обещания помочь выполнить обязательство. Однако полностью защищает человека только оформление сделки у нотариуса, так как нотариус несет полную имущественную ответственность. Если он допустит ошибку, то возместит ущерб. Нотариальное оформление позволяет отсечь мошенников на этапе оформления сделки, так как нотариус знает подводные камни.

В другом принятом постановлении Верховный суд РФ объяснил правила применения моратория на банкротство. Как напомнил Владимир Груздев, право на мораторий имеют организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В договоре надо указать, что продавец является поручителем возврата денег в случае разрыва сделки 

"Разъяснения Верховного суда РФ помогут на практике разбирать сложные вопросы, связанные с применением моратория на банкротство", - подчеркнул Владимир Груздев.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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