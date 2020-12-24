Продажи складных смартфонов в России выросли в 4 раза

Продажи смартфонов со складным экраном на российском рынке за год увеличились примерно вчетверо (декабрь 2020 к декабрю 2019). Такие данные приводит группа "М.Видео-Эльдорадо".

Средняя стоимость раскладного смартфона составила порядка 150 000 рублей, а самой популярной моделью - Samsung Galaxy Z Fold2. "Позитивная динамка связана с расширением ассортимента и высоким интересом к новому форм-фактору, - отмечают в пресс-службе в М.Видео Эльдорадо. - Пользователей привлекает стильный дизайн, новый формат смартфона с гибким экраном и удобный складной механизм". Кроме Samsung Galaxy Z Fold2 в России официально продается Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate XS. Источник в ритейле, пожелавший остаться неизвестным, сообщил "РГ", что всего в России за 2020 год было продано 10,7 тысяч штук гибких смартфонов, выручка составила 1,6 млрд рублей".

По данным "Яндекс.Маркета" о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 23 декабря 2020 года, рейтинг топ-5 смартфонов со сгибаемым типом корпуса выглядит так: первое место занимает Samsung Galaxy Z Flip (42,3% пользовательских переходов), второе Samsung Galaxy Fold (27,8%), третье Samsung Galaxy Z Fold2 256GB (23,1%), а на четвертом и пятом местах находятся Huawei Mate Xs (6,4%) и Huawei Mate X (0,4%) соответственно.

"Рынок сладных смартфонов практически полностью контролируется компанией Samsung за редким исключением, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Если говорить о прогнозах, то этот рынок растет, это видно по спросу на Galaxy Z Flip - первый доступный смартфон с таким экраном, Galaxy Z Fold2 продается в России в два раза лучше, чем первый. Такие модели выбирают в том числе и в имиджевом плане - это что-то новое, по сравнению с тем форм-фактором, к которому мы привыкли".

В нынешнем году по всему миру было отгружено около 2,8 млн смартфонов, оснащенных складным экраном, сообщает Counterpoint Research. В настоящее время крупнейшим регионом по продажам гибких смартфонов остается Европа с долей около 29 %. На втором месте находится Южная Корея с 26 %, а замыкает тройку Китай с результатом в 25 %.

Доля Samsung составляет практически три четверти мирового рынка смартфонов с гибким экраном (73 %). Из 2,8 млн отгруженных гибких смартфонов приблизительно 2,04 млн произведено Samsung.

В 2021 году ожидается анонс гибких смартфонов Google, OPPO, Vivo и Xiaomi. А по прогнозам аналитиков в 2022 году объём мирового рынка гибких сотовых аппаратов достигнет 22 млн штук.