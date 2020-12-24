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24.12.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Цифровизация затронет все сферы жизни человека

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Граждан будут оповещать о чрезвычайных происшествиях, появятся системы дистанционного мониторинга здоровья, спортсмены получат цифровые паспорта, а бизнес сможет в режиме онлайн оформлять патенты и лицензии. В ближайшие годы нашу жизнь ждет масштабная трансформация, и ее двигателем могут стать проекты, разработанные руководителями цифровой трансформации (РЦТ).
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Алпатова

Президент России определил цифровую трансформацию как одну из ключевых национальных целей. "Новые технологии можно сравнить с электричеством: чтобы пользоваться электроприборами, не нужно знать, как ток бежит по проводам, - приводит пример вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Важен только результат. Гражданам не нужно знать, как устроены цифровые технологии. Важно, чтобы жизнь с ними становилась комфортнее". И это задача РЦТ - создать удобную среду для человека и бизнеса.

Москва стала лидером по цифровизации городского хозяйства

Все проекты РЦТ ориентированы на практическое применение. Так, для мониторинга окружающей среды создан "Единый портал госинформирования", в разработке которого участвовали МЧС, Росприроднадзор и Рослесхоз. Систему уже апробировали в ходе резонансных инцидентов 2020 года - аварии под Норильском и экологической катастрофы на Камчатке. В работе системы будут задействованы различные датчики и информация с космических спутников. В том числе можно будет отслеживать начало лесных пожаров, чтобы вовремя их предотвращать.

Минспорт разработал цифровую платформу для профессиональных спортсменов. Каждый из них получит свой "цифровой паспорт", где будут отражены его спортивные достижения и звания. Это крайне важно для России, где почти 1,5 млн спортсменов-разрядников. Платформа сделает систему присвоения спортивных званий более прозрачной.

В этом году начнется тестирование еще одной спортивной платформы, которая будет собирать статистику и формировать Единый календарь спортивных соревнований.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации
Цифровизация поменяет подход к обучению молодежи

Роспатент из обычного сервиса развернул целую платформу для продажи патентов и товарных знаков онлайн. Если раньше это занимало несколько месяцев, то новая система позволит сократить процедуры до нескольких минут. Кроме того, станет удобным и простым процесс "поиска" контрагентами друг друга.

Региональные РЦТ также активно развивают цифровые проекты. На этой неделе в Архангельской области дан старт интеллектуальной транспортной системе, рассказал Павел Окладников, министр связи и информационных технологий области. Это автоматизированное управление потоками машин, светофорами, движением на перекрестках. В течение 2-3 лет к ней подключат светофоры, камеры наблюдений, другие дорожные объекты. Также в регионе во время коронавируса запустили систему мониторинга здоровья, которая позволяет отслеживать статистику заболеваемости и оказывать населению своевременную поддержку.

В Ульяновской области тоже заработала информационная система транспорта. К ней уже подключены три тысячи транспортных единиц, система 2ГИС и транспортная система "Яндекса", рассказал Сергей Прозоров, РЦТ минэкономики и промышленности области. Другая разработка - инвестиционный портал, куда с помощью цифровых технологий привлекают инвесторов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В ходе цифровизации могут исчезнуть пять профессий

Среди проектов, разработанных РЦТ, - внедрение телемедицинских технологий, платформа дистанционного мониторинга здоровья и так далее.

Все РЦТ проходят специальное обучение в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС. В этом году образовательные программы центра окончили почти 10 тыс. госслужащих, рассказала директор центра Ксения Ткачева. По результатам обучени появилось 16 проектов федеральных РЦТ и целый ряд региональных.

В Центре подготовки цифровых кадров в этом году более трех тысяч госслужащих прошли программу "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции", еще 4,6 тысячи человек изучили основы цифровой трансформации в госуправлении.

Плюсом обучения цифровой трансформации и региональные, и федеральные РЦТ называют формирование профессионального сообщества - коллеги из смежных отраслей смогли по-новому посмотреть на свою работу, обменяться опытом, завести полезные связи.

На местах

Работа РЦТ тесно связана с центрами управления регионами (ЦУРами), которые к началу декабря открылись по всей стране. Они должны наладить быструю коммуникацию между чиновниками и местными жителями. Обращения обрабатываются через порталы обратной связи и систему "Инцидент Менеджмент". Последняя мониторит отзывы жителей в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, Facebook и Twitter.

За 2020 год только в рамках системы "Инцидент Менеджмент" обработано более 1,9 млн сообщений, рассказал Кирилл Истомин, первый замгендиректора организации "Диалог Регионы", которая курирует работу ЦУРов. Срок ответа в среднем составляет восемь часов. "Три основных тематических блока - ЖКХ, благоустройство и дороги. Примерно треть вопросов от граждан, связана с незнанием ими своих прав и требует лишь разъяснения", - сообщил он. Еще треть проблем решаются за несколько дней без дополнительного бюджетирования - ремонт сломанного забора, ликвидация свалки. Обращения, требующие серьезных затрат или изменений в законодательство (например, долгострой), ЦУРы передают органам власти. "Они все видны на тепловой карте региона и дают четкое понимание проблем субъекта", - пояснил Истомин.

Цитата

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер:

"Каждый орган власти цифровую трансформацию должен начинать с себя, а затем уже проводить изменения в отрасли".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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