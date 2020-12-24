Пучдемон пытается вернуться в испанскую политику

Новости

Роспатент: На изобретения по борьбе с COVID-19 подано 500 заявок 13:53
Мишустин просит "РЖД" развивать пригородное сообщение 13:48
Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники 13:43
Матвиенко дала прогноз на 2021 год: все будет хорошо 13:38
Кабмин направит регионам 170 млрд на дороги 13:36
Препарат "Лейтрагин" станет доступным для пациентов с COVID-19 в 2021 году 13:33
Столичные школьники победили на Международной олимпиаде мегаполисов 13:32
Мишустин рассказал о бесплатном доступе к социально значимым сайтам 13:32
Матвиенко рассказала о заболеваемости коронавирусом в Совфеде 13:28
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон 13:25
Кабмин направит 5 млрд производителям муки и хлеба 13:17
Матвиенко: В Совфеде ждут Послания президента в начале 2021 года 13:15
"Секс в большом городе" получит продолжение 13:11
Минобороны отсудило у МЧС 87 миллионов за тыловое обеспечение 13:07
Мэр уральской Сатки вошел в состав Госсовета при президенте РФ 13:04
Путин оценит работу правительства за год 13:04
МИД Литвы назвал тему сближения с Россией "дьявольским соблазном" 12:58
Матвиенко: Нет оснований для ужесточения ограничений по COVID-19 12:58
В Hyundai объяснили, какие поставки автомобилей приостановила компания 12:56
Япония создаст первый в мире деревянный спутник 12:45
Опубликован "Абсолютный рейтинг" фильмов 2020 года 12:45
Матвиенко: Закон о самоизоляции может появиться весной 12:40
В Москву придет последний в этом году снежный шторм 12:38
Матвиенко приняла решение о вакцинации от коронавируса 12:37
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов" 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 13:24
Рубрика: В мире

Пучдемон пытается вернуться в испанскую политику

Текст: Юрий Когалов
Бывший глава Женералитата Карлес Пучдемон, бежавший в 2017 году от испанского правосудия в Бельгию, не оставляет надежды вернуться в политику. На внеочередных парламентских выборах, которые должны пройти в Каталонии в феврале 2021 года, он возглавит список партии "Вместе за Каталонию".

Обычно тот, кто идет в этих списках под номером один, претендует на пост председателя правительства автономии. Но в этот раз Пучдемон решил отказаться от борьбы за кресло главы Женералитата. Если "Вместе за Каталонию" одержит победу, это место сможет занять Лаура Боррас, депутат Европарламента, выигравшая на внутрипартийных выборах. Если, конечно, получит достаточную поддержку депутатов. С учетом возникших в последние годы разногласий в рядах каталонских националистов это может быть непросто.

Фото: iStock
Каталония может лишиться всех караоке-клубов

А Пучдемон станет символом партии. Предполагается, что это поможет ей победить на выборах, ведь в декабре 2017 года "Вместе за Каталонию", только-только созданная, сумела получить существенную поддержку избирателей, обойдя даже "Левых республиканцев Каталонии", еще одной националистической силы, которой прочили победу на тех выборах. Первое место по итогам голосования, состоявшегося 21 декабря 2017 года, заняла партия "Граждане". Но националисты сумели удержать большинство в парламенте. Представители "Вместе за Каталонию", "Левых республиканцев Каталонии" и "Кандидатуры народного единства" получили в совокупности 70 из 135 кресел. Но явного лидера в их рядах не было. Пучдемон с несколькими своими советниками бежал за границу после того, как организовал референдум о независимости Каталонии и попытался объявить об отделении региона от Испании, ряд влиятельных каталонских политиков был арестован (через два года их осудили на длительные сроки). В итоге главу правительства региона смогли выбрать только через полгода - с пятой попытки.

Им стал последователь Пучдемона Ким Торра. Он не скрывал своих сепаратистских настроений. В последние годы по всей Каталонии, даже на государственных и муниципальных зданиях, висела символика сепаратистов. Это и подвело Торру. В 2019 году в Каталонии проходили очередные парламентские выборы. И ЦИК Испании потребовал, чтобы власти региона убрали с общественных зданий символику националистов. Глава Женералитата проигнорировал это требование. В итоге состоявшийся в конце прошлого года суд запретил Торре в течение 18 месяцев занимать государственные должности и обязал уплатить 30 тысяч евро штрафа. Тот попытался оспорить вердикт, но Верховный суд оставил приговор в силе. После отстранения главы правительства Каталонии от власти и было принято решение о проведении в регионе новых парламентских выборов.

Впрочем, пока до сих пор нет уверенности, что они состоятся 14 февраля. Ведь пандемия коронавируса еще не закончилась. Специалисты даже прогнозируют в начале следующего года третью волну эпидемии.

Фото: Istock
В Испании будут ставить на учет отказавшихся сделать прививку от COVID-19

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 1,84 миллиона случаев заражения COVID-19, 338 тысяч из них - в Каталонии. Чтобы остановить распространение вируса, власти региона запретили гражданам пересекать его границы без уважительной причины (впрочем, как и другие автономии), закрыли большинство заведений, запретили собираться в группы более 6 человек. На новогодние праздники (24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 и 6 января) бары и рестораны будут обслуживать клиентов только с 7.30 до 9.30 (завтрак) и с 13.00 до 15.30 (обед). В остальное время можно заказать только доставку блюд на дом.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии

Главное сегодня

В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек