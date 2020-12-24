Пучдемон пытается вернуться в испанскую политику

Бывший глава Женералитата Карлес Пучдемон, бежавший в 2017 году от испанского правосудия в Бельгию, не оставляет надежды вернуться в политику. На внеочередных парламентских выборах, которые должны пройти в Каталонии в феврале 2021 года, он возглавит список партии "Вместе за Каталонию".

Обычно тот, кто идет в этих списках под номером один, претендует на пост председателя правительства автономии. Но в этот раз Пучдемон решил отказаться от борьбы за кресло главы Женералитата. Если "Вместе за Каталонию" одержит победу, это место сможет занять Лаура Боррас, депутат Европарламента, выигравшая на внутрипартийных выборах. Если, конечно, получит достаточную поддержку депутатов. С учетом возникших в последние годы разногласий в рядах каталонских националистов это может быть непросто.

А Пучдемон станет символом партии. Предполагается, что это поможет ей победить на выборах, ведь в декабре 2017 года "Вместе за Каталонию", только-только созданная, сумела получить существенную поддержку избирателей, обойдя даже "Левых республиканцев Каталонии", еще одной националистической силы, которой прочили победу на тех выборах. Первое место по итогам голосования, состоявшегося 21 декабря 2017 года, заняла партия "Граждане". Но националисты сумели удержать большинство в парламенте. Представители "Вместе за Каталонию", "Левых республиканцев Каталонии" и "Кандидатуры народного единства" получили в совокупности 70 из 135 кресел. Но явного лидера в их рядах не было. Пучдемон с несколькими своими советниками бежал за границу после того, как организовал референдум о независимости Каталонии и попытался объявить об отделении региона от Испании, ряд влиятельных каталонских политиков был арестован (через два года их осудили на длительные сроки). В итоге главу правительства региона смогли выбрать только через полгода - с пятой попытки.

Им стал последователь Пучдемона Ким Торра. Он не скрывал своих сепаратистских настроений. В последние годы по всей Каталонии, даже на государственных и муниципальных зданиях, висела символика сепаратистов. Это и подвело Торру. В 2019 году в Каталонии проходили очередные парламентские выборы. И ЦИК Испании потребовал, чтобы власти региона убрали с общественных зданий символику националистов. Глава Женералитата проигнорировал это требование. В итоге состоявшийся в конце прошлого года суд запретил Торре в течение 18 месяцев занимать государственные должности и обязал уплатить 30 тысяч евро штрафа. Тот попытался оспорить вердикт, но Верховный суд оставил приговор в силе. После отстранения главы правительства Каталонии от власти и было принято решение о проведении в регионе новых парламентских выборов.

Впрочем, пока до сих пор нет уверенности, что они состоятся 14 февраля. Ведь пандемия коронавируса еще не закончилась. Специалисты даже прогнозируют в начале следующего года третью волну эпидемии.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 1,84 миллиона случаев заражения COVID-19, 338 тысяч из них - в Каталонии. Чтобы остановить распространение вируса, власти региона запретили гражданам пересекать его границы без уважительной причины (впрочем, как и другие автономии), закрыли большинство заведений, запретили собираться в группы более 6 человек. На новогодние праздники (24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 и 6 января) бары и рестораны будут обслуживать клиентов только с 7.30 до 9.30 (завтрак) и с 13.00 до 15.30 (обед). В остальное время можно заказать только доставку блюд на дом.