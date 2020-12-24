Идею сделать следующий год в России Годом науки и технологий президент выдвинул на заседании попечительского совета МГУ. Он также заявил, что первые объекты научно-технологической долины вуза можно запустить в ближайшие 1,5-2 года. К 2025 году вся инфраструктура должна быть в полном объеме.

"Вызов эпидемии, с которой столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека", - отметил Владимир Путин. Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии. И вклад работающих в этих сферах заслуживает особого признания, сказал президент и предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий.

Основной темой встречи стали планы развития университета до 2030 года. Среди ключевых направлений - эффективная реализация "сквозных" образовательных и научных программ, более активное внедрение междисциплинарного подхода, который позволяет добиваться прорывов, предлагать нетривиальные решения фундаментальных вопросов технологического развития. Еще в 2013 году ректор МГУ предложил организовать в университете территорию инновационного развития - научно-технологическую долину с повышенной инвестиционной привлекательностью и глобально конкурентными условиями для исследований и разработок. На подготовительном этапе приходилось распутывать многие "сложные узлы", заметил Путин. Не всегда удавалось решать вопросы быстро и четко, были и ведомственные нестыковки, продолжил он. Но президент рассчитывает, что все, что мешало, осталось позади. "Организационный период пройден, технические препятствия сняты, разного рода формальности урегулированы, а это значит, что все условия для реализации масштабного проекта, будем считать, созданы", - объявил он.

Задача не только в том, чтобы обустроить территорию инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" - главное, чтобы он стал примером новаторского развития, плодотворного партнерства образования, науки, бизнеса, результатом которого должны стать конкурентные коммерческие разработки и продукты, востребованные и на мировом рынке, и в России, заявил Путин. И все это должно сказаться на жизни столицы, добавил он. Город выделил более 10 млрд рублей на кластер "Ломоносов", который станет стартовой площадкой.

"Есть все возможности запустить первые объекты технологической долины в ближайшие полтора-два года", - сказал президент и попросил начать строительство не с административных представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок. А к 2025 году инфраструктура центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме.

Ректор МГУ предложил направить из госказны на развитие университета в ближайшие 10 лет 17 млрд рублей при стопроцентном софинансировании вузом из заработанных средств. К строительству технологической долины "Воробьевы горы" приступят уже в январе, заявил Виктор Садовничий.