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24.12.2020 14:41
Рубрика: Власть

Путин объявил о предотвращении критического спада в экономике

Текст: Кира Латухина
Власти смогли защитить людей в пандемию и не допустили критического спада экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с правительством, которая прошла в формате видеосвязи.
Фото: ТАСС/ youtube.com Фото: ТАСС/ youtube.com
Фото: ТАСС/ youtube.com

"Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства", - перечислил Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад", - заявил президент. По его словам, сработали системные меры поддержки практически каждой отрасли, но самое главное, "в целом смогли решить вопрос о защите людей".

Путин также напомнил о серьезных мерах поддержки граждан и бизнеса в пандемию.

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