Путин объявил о предотвращении критического спада в экономике

Власти смогли защитить людей в пандемию и не допустили критического спада экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с правительством, которая прошла в формате видеосвязи.

"Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства", - перечислил Путин.

"Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад", - заявил президент. По его словам, сработали системные меры поддержки практически каждой отрасли, но самое главное, "в целом смогли решить вопрос о защите людей".

Путин также напомнил о серьезных мерах поддержки граждан и бизнеса в пандемию.