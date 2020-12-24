Путин оценит работу правительства за год

В четверг, 24 декабря, президент проведет два мероприятия по видеосвязи. Сначала Владимир Путин выступит на предновогодней встрече с правительством, а затем проведет попечительский совет МГУ.

"Такая встреча президента с членами правительства в режиме видеоконференции - та самая предновогодняя встреча, которая бывает каждый раз. Как всегда, президент даст развернутую оценку работе кабинета министров в истекшем году", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На попечительском совете МГУ в основном речь пойдет о стратегии развития университета до 2030 года, сообщил Песков.