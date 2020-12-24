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24.12.2020 15:34
Рубрика: Власть

Путин предложил развернуть научный центр "Воробьевы горы" к 2025 году

Текст: Кира Латухина
Первые объекты научно-технологической долины МГУ можно запустить в ближайшие 1,5-2 года. К 2025 году вся инфраструктура должна быть в полном объеме, заявил президент на попечительском совете университета, который прошел в формате видеоконференции.
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"Есть все возможности запустить первые объекты технологической долины в ближайшие полтора-два года", - сказал Владимир Путин и попросил начать строительство не с административных представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок. А к 2025 году, на 270-летие основания МГУ, инфраструктура центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме, добавил он.

"Организационный период пройден, технические препятствия сняты, разного рода формальности урегулированы, а это значит, что все условия для реализации масштабного проекта, будем считать, созданы", - оценил Путин. Важно сразу набрать высокий темп, обеспечить качественное, содержательное наполнение работы, указал он.

Нужны максимально благоприятные условия для работы научных, творческих коллективов, бизнес-команд на площадке технологической долины, и крайне важно использовать интеллектуальный потенциал научно-образовательных школ МГУ, считает президент. "Именно синтез высочайшего уровня образования, фундаментальной науки и внедрения новых знаний... позволят и дальше привлекать в университет и одаренных студентов, и талантливых преподавателей, и молодых ученых, да и предпринимателей, причем не только из России, но и из других государств. А для этого нужно постоянно идти вперед", - убежден он.

Власть Работа власти Госуправление Общество Наука Президент Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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